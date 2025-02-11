瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

平鑫濤前妻林婉珍4日辭世，享壽95歲。林婉珍和平鑫濤育有3名子女平瑩、平珩、平雲，平珩向中央社證實母親已於2月4日晚上過世。平鑫濤2019年過世，瓊瑤 去年12月選擇「翩然」離世，如今林婉珍也撒手人寰，當年糾結的三角關係徹底畫下句點。

平鑫濤當年與皇冠出版社作家瓊瑤相戀，與髮妻林婉珍於1976年離婚。2017年，平鑫濤子女因瓊瑤揭露父親病況，並為一根鼻胃管正式決裂，同年瓊瑤出版「雪花飄落之前」，平雲之後為母親出版「往事浮光」，他曾形容「父親欠母親一個真正的道歉」，書中揭露她沈默50年的三角關係內幕。

林婉珍從事水墨創作多年，之後也再婚。她在「往事浮光」曾提到離婚簽字當天，平鑫濤告訴她「妳比較堅強，她（瓊瑤）比較軟弱」，讓她感嘆「所以我就可以任你插刀戮槍」？