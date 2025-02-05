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馬英九悼辜嚴倬雲：一位慈祥長輩始終呵護我

記者鄭媁／台北即時報導
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辜嚴倬雲。（本報資料照片）
辜嚴倬雲。（本報資料照片）

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世。前總統馬英九在臉書貼文，對他口中的「辜媽媽」辭世，表達震驚與難過。馬英九說，辜嚴倬雲忠黨愛國、熱心公益，陪伴夫婿辜振甫先生開創兩岸關係重要篇章。馬英九說，他最近一次拜訪辜嚴倬雲，辜嚴倬雲還勉力他多為國家社會做事，近年他推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜嚴倬雲的心願。

馬英九說，辜媽媽去世了，他非常震驚與難過，辜嚴倬雲是他總統任內聘的資政。多年以來，辜嚴倬雲待他如親，每次見面，總是對他多所勉勵。他都稱辜嚴倬雲「辜媽媽」，一方面感念辜振甫先生對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他。

馬英九說，辜媽媽家學淵源，底蘊深厚，辜媽媽是福建福州人，祖籍河南固始，是北京大學首任校長嚴復之孫女，台灣板橋林家林爾康之外孫女，鹿港辜家辜振甫之妻，姊姊是名作家華嚴（本名嚴停雲）女士。家族可以說是半部台灣史，開枝散葉，從教育文化到產業金融，伴隨著台灣經濟起飛，在各領域都有傑出的成就。

馬英九說，他對辜媽媽印象最深的，是辜媽媽忠黨愛國，自己終身是中國國民黨黨員，這幾十年來，也始終協助中國國民黨發展茁壯，包括他個人幾次選舉，辜媽媽都非常關心。早年追隨蔣夫人宋美齡女士，長期擔任中華民國婦女聯合會主任委員，參與各項公益活動，結束前必領唱中華民國頌、梅花，他印象非常深刻。

馬英九說，綜其一生，辜媽媽都熱心公益，幫助清寒子弟就學，也透過振興醫療財團法人振興醫院，協助他們的就醫問題。也注重生態保育，成立保種中心。公務之餘，辜媽媽相夫教子，兒女均學有所成，足為社會典範。

馬英九說，其中格外有意義的，是辜媽媽陪伴夫婿辜振甫先生參加數次「辜汪會談」，開創兩岸關係重要篇章。

馬英九說，1993年4月27日，辜媽媽陪同辜振甫先生遠赴新加坡，與中國大陸方面的海峽兩岸關係協會（「海協會」）會長汪道涵會談，雙方在4月29日簽署《兩岸公證書使用查證協議》、《兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議》、《兩會聯繫與會談制度協議》及《辜汪會談共同協議》等四項事務性協議；首創兩岸當局授權的談判機制，象徵兩岸關係融冰發展，國際社會矚目，更嘉惠兩岸人民。

馬英九說，也因如此，2015年3月，當年穿梭兩岸溝通，一手促成「辜汪會談」的新加坡建國總理李光耀先生去世，他親赴新加坡弔唁，第一個想到邀請陪同他前往的就是辜媽媽。只是當時在醫療團隊建議下並未成行，但故人情誼，山高水長。

馬英九說，2016年4月29日，「辜汪會談」23週年，他特別邀辜媽媽前往金門和平紀念園區，為「和平台海，繁榮永續」紀念碑揭碑，彰顯曾是戰地的金門，如今成為觀光勝地，對兩岸和平穩定發展的意義，以及「辜汪會談」對兩岸制度化協商不可磨滅的貢獻。當時辜媽媽以近百歲高齡在儀式上發言。辜媽媽說：「經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。」這段話讓他相當感動。

馬英九說，他最近一次拜訪辜媽媽，辜媽媽精神氣色均佳，還用溫暖的手握住他的手，勉力他們多為國家社會做事。他近年推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願，也是兩岸人民的共同心願。

馬英九 新加坡 中華民國

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