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「彌補辜汪之憾」辜嚴倬雲會陳雲林 兩岸交流名留青史

記者林新輝／台北5日電
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2008年時海協會會長陳雲林（中）拜會辜嚴倬雲（右），贈送一具正中間有當年辜汪握手畫面的瓷盤。（本報資料照片）
2008年時海協會會長陳雲林（中）拜會辜嚴倬雲（右），贈送一具正中間有當年辜汪握手畫面的瓷盤。（本報資料照片）

2008年11月3日深秋，位於台北中山北路的台泥大樓，一幕兩岸交流名留青史的會面上演。大陸前海協會會長陳雲林抵台，首站拜訪行程就是拜會前海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲。聯合報以「彌補了辜汪之憾」為題記錄了兩人會面的歷史上一刻。

當時辜嚴倬雲感性的說，當年海協會前會長汪道涵未能親自赴台，是非常遺憾的事情，今天這個遺憾由陳雲林來彌補，讓她感到十分的高興。

辜嚴倬雲還說，兩岸關係很複雜，需要雙方付出、耐心、很小心的處理每一件事，辜振甫生前曾說過，兩岸之間沒有小的事情，每一件事都應當作大事謹慎處理。 她說，辜振甫生前最關心的事情就是兩岸關係的和平發展，一直到臨終前還是念念不忘這件事，1998年上海會晤後，兩岸關係就一直遲滯不前，雖然辜振甫及汪道涵兩人對於兩岸關係都有極深的期許，可惜事與願違。

辜嚴倬雲說，未來兩岸領導人能發揮更高的智慧，在尊重現實的基礎上，創造互利雙贏。

陳雲林在旁仔細聽著辜嚴倬雲說完話後也說，汪老晚年身體長期待在醫院，後來在病情嚴重時候，也掛念著和辜老相約在1999年秋天訪問台灣的事情。陳雲林說，將秉持兩老精神，盡全力推動兩岸關係前進，以告慰辜汪。

陳雲林還特別推崇辜嚴倬雲的先人嚴復，嚴復的思想，對大陸改革開放，起了很大作用，大陸必須面向世界，不能故步自封。

陳雲林表示，看到辜嚴倬雲女士精神爽朗相當欣慰。 他也邀請辜嚴倬雲在適當時機到大陸訪問。

陳雲林夫人賴曉華兩度與辜嚴倬雲深情擁抱，場面溫馨感人。而陳雲林拜會辜嚴倬雲時，主人與做客的互贈名畫、瓷盤，都有辜老與汪老的影子，散發濃濃的追思之情。

辜嚴倬雲贈陳雲林兩件禮物，一件是邵幼軒的名畫「和鳴鳥圖」，畫中為一對黃鶯在百花齊放的樹林中對鳴，辜嚴倬雲說，黃鶯能唱出最美的聲音，希望兩岸都能唱出最美的聲音。「百花」象徵兩岸百花盛開。第二件是，辜振甫生前親自提筆的「謙沖致和，開誠立信」一幅對聯，辜嚴倬雲表示，代表兩岸秉持開誠立信精神，兩岸和平發展將會邁開大步。 

陳雲林則贈送一具瓷盤，瓷盤的正中間正是當年辜汪握手的畫面，陳雲林表示，這是他特地請唐山一位著名的藝術家製作的。辜嚴倬雲接下禮物，忘神的端倪許久。

婦聯會前主委辜嚴倬雲。(本報資料照片)
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