我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

管中閔拜年「微笑老蕭」 王金平宴客 陳其邁來走春

記者楊德宜／台北1日電
台大前校長管中閔（左起）與前副總統蕭萬長伉儷、丁懋時夫人合影。(取自管中閔臉書)
台大前校長管中閔（左起）與前副總統蕭萬長伉儷、丁懋時夫人合影。(取自管中閔臉書)

台大前校長管中閔分享年節期間向前副總統蕭萬長拜年團聚的照片，畫面中今年86歲的蕭萬長氣色不錯、面帶招牌微笑。管中閔曾說，「我這輩子從不上門給任何人拜年，除了蕭萬長先生之外」。前立法院長王金平則是在高雄路竹老家辦桌，招待親友及產業界好友；高雄市長陳其邁特地率市府團隊向王金平拜年，2人高舉酒杯互道新年祝福，好交情不言而喻。

管中閔在臉書發文，「祝福大家新年萬事順利，福氣連綿」，他分享的兩張照片的其中一張是他與蕭萬長伉儷、總統府前秘書長丁懋時的夫人。

管中閔對蕭萬長相當尊敬、佩服，不過，兩人非長官下屬、師生關係，之所以結識，管中閔時任中研院經濟研究所長，想邀請已卸任閣揆的蕭萬長演講，兩人第一次見面結束後，蕭萬長親自送管中閔直到進電梯，且在電梯門關上的時向管中閔一鞠躬，態度誠懇自然，讓管中閔很震撼，從此管中閔送客也親自送到電梯門口。兩人每次相見，話題都是國事。

王金平則依慣例每年選在年初三宴請親戚及企業界好友，今年席開30桌，其中一半桌次為王家的至親好友，另一半則包括企業界、螺絲產業界及醫界人士，高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊也率領農會系統相關人士到場拜年。

陳其邁當天與市府團隊到王金平路竹老家拜年走春。王金平、陳其邁見面闢室相談40多分鐘，直到約中午12時20分才開桌。

王金平表示，這場午宴邀請各位來這裡走春、開春，充滿新年福氣，希望大家可以歡歡喜喜過好年。

陳其邁提起從立委到市長的從政之路表示，王院長可以說是他的人生導師，大小事都給他很多「牽教（台語，意指提攜教導）」，政黨協調、府會合作，乃至推動地方建設，給他很多協助和支持，所以特地來表示感謝。陳也許下新年願望，希望市府、議會和諧，推動更多福國利民的政策。

王金平路竹老家席開30桌宴請國民黨議員、企業界好友。(記者郭韋綺／攝影)
王金平路竹老家席開30桌宴請國民黨議員、企業界好友。(記者郭韋綺／攝影)
高雄市長陳其邁（左二）是主桌座上賓。(記者郭韋綺／攝影)
高雄市長陳其邁（左二）是主桌座上賓。(記者郭韋綺／攝影)

王金平 陳其邁 臉書

上一則

新聞評論／開放陸客團救觀光 讓兩岸關係蛇來運轉

下一則

大甲鎮瀾宮抽出國運「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

延伸閱讀

管中閔只跟「微笑老蕭」登門拜年 曝兩人好交情

管中閔只跟「微笑老蕭」登門拜年 曝兩人好交情
觀察站／王金平拋「分治不分立」 兩岸關係試金石

觀察站／王金平拋「分治不分立」 兩岸關係試金石
王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬，主權同而不分

王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬，主權同而不分
新聞眼／王金平想當「兩岸公道伯」 朱立倫、盧秀燕如何接招？

新聞眼／王金平想當「兩岸公道伯」 朱立倫、盧秀燕如何接招？

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒