管中閔拜年「微笑老蕭」 王金平宴客 陳其邁來走春

台大前校長管中閔（左起）與前副總統蕭萬長伉儷、丁懋時夫人合影。(取自管中閔臉書)

台大前校長管中閔分享年節期間向前副總統蕭萬長拜年團聚的照片，畫面中今年86歲的蕭萬長氣色不錯、面帶招牌微笑。管中閔曾說，「我這輩子從不上門給任何人拜年，除了蕭萬長先生之外」。前立法院長王金平 則是在高雄路竹老家辦桌，招待親友及產業界好友；高雄市長陳其邁 特地率市府團隊向王金平拜年，2人高舉酒杯互道新年祝福，好交情不言而喻。

管中閔在臉書 發文，「祝福大家新年萬事順利，福氣連綿」，他分享的兩張照片的其中一張是他與蕭萬長伉儷、總統府前秘書長丁懋時的夫人。

管中閔對蕭萬長相當尊敬、佩服，不過，兩人非長官下屬、師生關係，之所以結識，管中閔時任中研院經濟研究所長，想邀請已卸任閣揆的蕭萬長演講，兩人第一次見面結束後，蕭萬長親自送管中閔直到進電梯，且在電梯門關上的時向管中閔一鞠躬，態度誠懇自然，讓管中閔很震撼，從此管中閔送客也親自送到電梯門口。兩人每次相見，話題都是國事。

王金平則依慣例每年選在年初三宴請親戚及企業界好友，今年席開30桌，其中一半桌次為王家的至親好友，另一半則包括企業界、螺絲產業界及醫界人士，高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊也率領農會系統相關人士到場拜年。

陳其邁當天與市府團隊到王金平路竹老家拜年走春。王金平、陳其邁見面闢室相談40多分鐘，直到約中午12時20分才開桌。

王金平表示，這場午宴邀請各位來這裡走春、開春，充滿新年福氣，希望大家可以歡歡喜喜過好年。