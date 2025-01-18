胡璉孫女延續祖父承諾 抱老兵骨灰返潮汕故里

胡璉將軍孫女胡敏珍（中）在胡璉將軍和平公益促進會成員、志工的陪同下17日從金門水頭碼頭啟程，帶著老榮民謝茂榮骨灰經小三通回大陸。(圖／民眾提供)

1949年隨胡璉將軍由潮汕到金門參加戰役的老榮民謝茂榮，昨日在胡璉將軍孫女胡敏珍及胡璉將軍和平公益促進會成員、志工的陪同下，從金門水頭碼頭啟程，骨灰經小三通送抵廈門五通碼頭，轉高鐵回到潮汕。謝茂榮的家屬，包括小女兒、長孫及玄孫等十餘人，在潮汕車站迎接謝爺爺回家，完成了老兵落葉歸根的心願。

胡敏珍表示，家屬是透過抖音 向促進會尋求協助，經兩個月的努力，終於在彰化忠靈祠找到謝茂榮的骨灰，隨後透過比對資料、兩岸公證文書認證等程序，最終完成老榮民歸鄉的心願。

據悉，謝茂榮是當年潮汕地區國民革命軍18軍12軍團的士兵，1949年他將安家費留給妻兒，就跟隨胡璉將軍到金門參與戰役，後因負傷而無法返鄉，最終留在台灣。

退役後，謝茂榮被安排至彰化的退輔會農場，從事鳳梨種植工作，直至64歲時移居彰化榮民之家安養，但他因罹患高血壓 及心血管疾病 ，69歲辭世，對於其身後的歸鄉心願，家屬感慨萬分，感謝促進會的協助讓「謝爺爺回家」。

胡敏珍表示，能幫助老兵回家是一項重要的使命，她希望透過實際行動，延續祖父對老兵的關懷與承諾，讓他們都能「落葉歸根」，為兩岸和平交流增添人道關懷的溫度。