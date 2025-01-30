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蔡康永新作熱賣 挑戰自我也證明書還活著

記者錢欽青、袁世珮／台北30日電
新書是蔡康永完成對自己的闖關挑戰，以及對閱讀形式變動的現狀進行的試驗。（記者沈昱嘉／攝影）
新書是蔡康永完成對自己的闖關挑戰，以及對閱讀形式變動的現狀進行的試驗。（記者沈昱嘉／攝影）

去年底，作家蔡康永以暌違五年的新作《你願意，人生就會值得》震撼書市，一口氣在暢銷排行榜上占據四席，他也被博客來、GQ、金石堂、Tatler等平台選為年度人物。

這不只是蔡康永又一本暢銷冠軍，更是他完成對自己的闖關挑戰，以及對閱讀形式變動的現狀進行的試驗，「最重要的是能喚起大家重新對書本有信心，覺得閱讀是有樂趣且有用的事。只要大家覺得書還沒有死，這書就達成了重要的任務」。

蔡康永不在情商書中給予虛假的承諾，只建議把人生快活與否的決定權握在自己手中。（圖...
蔡康永不在情商書中給予虛假的承諾，只建議把人生快活與否的決定權握在自己手中。（圖／GQ提供）

地縛靈的成就

蔡康永2010年出版的《蔡康永的說話之道》大賣逾500萬本，之後連續兩本情商書，新作《你願意，人生就會值得》是情商三部曲的終篇，直衝博客來排行榜榜首，並再次帶動《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》、《蔡康永的情商課：為你自己活一次》、《蔡康永的說話之道》。四本書同時在榜，史無前例。

蔡康永說，《說話之道》是他成為暢銷作者的開端，之前只是一個作者，當時的暢銷令他驚訝，也知道大多數人會歸因於「康熙來了」，因為節目紅、因為在節目裡提到這本書，「康熙」的觀眾轉化為買書人，再加上他是主持人，談「說話之道」順理成章。

「但那時就一直在想，如果有一天我手上沒有任何節目了，我的書是否一樣能得到市場及讀者的認可？」蔡康永說：「這是我一直偷偷放在心裡的一個考驗，我能不能過這一關？」

蔡康永暌違五年新書締造亮眼成績。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡康永暌違五年新書締造亮眼成績。（記者沈昱嘉／攝影）

出前兩本情商書時，「康熙來了」停了，蔡康永還有大陸綜藝「奇葩說」，書同樣大賣，無法驗證他的考驗。直到此次，他真的沒有任何節目在手中，讀者要衝著書本身而來，他說：「對我來講，這是很重要的證明。」

四書在榜，蔡康永也覺得很特別，笑說可能意味著書出得太慢，畢竟對現在的大學生來講，「『康熙來了』就是一個鬼魂式的節目，不存在很久了，但一直有片段在網路上冒出來，就像地縛靈，一直在原地不肯轉世。他們會覺我是一個地縛靈的人物從陰間冒出來」。

年輕一輩當然更不知道14年前有一本《蔡康永的說話之道》，現在因為新書而發現原來前面還有，就補買了，將四本書一起推進排行榜。

蔡康永一口氣在暢銷排行榜上占據四席。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡康永一口氣在暢銷排行榜上占據四席。（記者沈昱嘉／攝影）

對書市的觀察

「寫書現在是一件非常沒效率的事。」蔡康永本不想寫了，連自己的注意力都開始受到短影音的打擾，會同時閱讀和滑手機，偶爾還開著電視節目，閱讀在忙亂的生活中變成高門檻的事，如今三部曲完整，「三」也是他認為一個人注意力的最大容忍度，「這本書標記了我的服務工具書的一個段落，我覺得很夠了」。

蔡康永更高興的是：「我是在放棄前寫出來，是我在對書已經完全絕望的情況下把它寫出來了。我抱著這麼悲觀的心，結果書得到了這樣的成果，很多人因此覺得書還活著，這是好事，我的挑戰也僥倖過關了。」

從大環境來看，蔡康永喜歡的兩件事—電影和書，都受到嚴重的考驗。電影業是求觀眾進電影院變得困難重重，書則是遇到閱讀習慣改變，他看到大部分的出版都賣得不好，能賣破5000本就算成功，所以自己出書時也是持悲觀立場。

蔡康永的工具書告一段落，接下來想寫奇幻故事。（圖／GQ提供）
蔡康永的工具書告一段落，接下來想寫奇幻故事。（圖／GQ提供）

他接下來在創作一個奇幻故事，想將之變成一個IP，因此大量閱讀經典的奇幻故事，還非常細膩地研究《哈利波特》。蔡康永感嘆，JK羅琳為讓讀者相信魔法學校確有其事，大量而細緻地描寫，例如描寫多位學生在考前的準備和焦慮，即使後來書都已經大賣，她對於細節依舊堅持。

蔡康永說，恍如昨日，我們還在讚賞羅琳能讓小孩讀20萬字，如果今天羅琳再寫，應該也不敢寫那麼細了，讀者讀到第三個同學的備考時，已經放棄去玩抖音了，「以前有著把80分打磨到90分的精神，現在讀者沒有力氣去欣賞那多出來的10分了」。

「所以我等於是用這本書去試一次紙本書的最後一次機會，看看書還能活到什麼程度。」蔡康永說：「這一次的實驗很有趣，幸好過關了，可是我不覺得下一次再做同樣的事情可以過關，到此為止。」

新書不僅是蔡康永首次完全沒有節目在手上，他也沒有上任何電視節目宣傳。這除了是他在自我證明外，也是他看到了閱聽環境的改變。

反正書不好賣，蔡康永乾脆宣傳全上Podcast，是以「趁機認識這些活躍於Podcast的人」的心情上節目。沒想到又引起討論，莫名地形成「蔡康永比賽」，聽眾會分析討論每位Podcast主持人訪問蔡康永的風格、會遭遇什麼反應等等，還有許多主持人主動報名「參賽」。

很多聽眾反應，這些主持人本來就是以口才見長，很習慣開來賓玩笑，沒想到竟有來賓可以反應、回嘴，因此讓節目很有趣；且蔡康永也沒有倚老賣老，看起來是賓主盡歡。

蔡康永自己分析，這可能是情商書很適合聽Podcast的情境，一個人在家，不想社交又想聽聽別人對於成長和寂寞的意見時，Podcast就是很好的陪伴。反之，選股這類內容就不適合。

正因為蔡康永這一次上Podcast的效果好，很多人建議他開節目，他卻更喜歡透過書接觸人群，保持一段距離，就像他也沒有好好經營社群、自媒體，原因就是：「我願意留給別人的時間沒有那麼多。」

蔡康永細數，從有線電視台開始之初就在中天頻道主持，經網路年代，「康熙來了」至今還在網路廣為流傳，已見證了傳播史的進展，現在要「送走」電影跟書，他無意踏入YouTube和Podcast。他說：「我參加過每一程，已經跑完我的功課。」他相信劇和遊戲還在，但純粹的文字書跟純粹的院線片，就需要「謹慎考慮」。

蔡康永出書證明，書籍未死。（圖／Tatler提供）
蔡康永出書證明，書籍未死。（圖／Tatler提供）

自認不正能量

很多人視情商三部曲為「心靈雞湯」，蔡康永說：「我非常喜歡喝雞湯，如果不是現在雞湯已被汙名化，我不介意這書被叫作雞湯。」就怕很多人尚未了解書的內容，以為是「雞湯」就認定「講廢話」而錯過。

和眾多被定位為「心靈雞湯」的書相比，蔡康永認為自己最大的不同在於「很不正能量」、「不給虛假的承諾」。就像第一本情商書開宗明義就說「不要做乖孩子」，也和其他類似書大相逕庭。

「我自己看那些書時，常在跟心靈雞湯吵架。」書裡說「一切都會好轉」，蔡康永心想：「才不可能。」他明白有些人當下就是需要這樣一句話，但他自己寫不出來。

不只如此，蔡康永還常被認為有一點悲觀。他承認，每一本書都談到死亡，「我很多事情都是從『你一定會死』出發，我認為一個人可以很正常看待自己會死，頭腦才能清楚地想所有事情。」他寫死就是死，不美化為「往生」或「過世」，「就跟對佛地魔一樣，你不敢提名字，他不見得就不來」。

不只死亡，蔡康永也不認同「愛可以拯救一切」的說法、也寫不出「跟宇宙許願，宇宙就會實現」的話，他沒有廉價的正能量。

心理師鄧惠文看到書中寫著蝸牛被車壓扁，直嘆：「人生真的一點道理都沒有。」蔡康永說：「我這本書就很明白地說，人生一點道理都沒有。」但不像卡夫卡講人生沒道理所以大家都去死，而是「人生沒有意義，可是我們還是會活得很好，你願意的話，人生就會值得」。

這就不是虛假的承諾。蔡康永說，世界不是一定會善有善報、惡有惡報，不會因努力就會有成果，蝸牛好好在爬，就被車輪壓扁，人每天出門又何嘗不是在冒險，「為什麼這本書跟雞湯不一樣，就是我寫的每一句話，我都得跟自己吵架，確認沒有不負責任的承諾」。

蔡康永不在情商書中給予虛假的承諾，只建議把人生快活與否的決定權握在自己手中。（圖...
蔡康永不在情商書中給予虛假的承諾，只建議把人生快活與否的決定權握在自己手中。（圖／GQ提供）

就像書名，人生值得與否的主動權在自己手中。蔡康永說，書名的前三字「你願意」最重要，這是活著最重要的原則，是一念之間，活得開心與否，都掌握在自己手中。蔡康永用了一本書來回答這一題，人生是值得的。

蔡康永寫情商，也和心理學家的專業書不同。他認為，愈專業的人，設下的門檻就愈多，如「情緒勒索」和「原生家庭」這些專家寫書常出現的專有名詞，已經常識化到任何人都能掛在嘴上，但一旦有更多類似的專業詞冒出來，讀者的消化能力有限，所以他寧可花五倍的字數取代簡單四個字，「我一直用大白話繞過這些專業名詞」。

其次，專業人士出於專業的需求，喜歡為問題追本溯源，可是在蔡康永看來，不要花半本書解釋為什麼會發炎、會感冒，只要說怎麼能解決發炎和感冒，「只要講怎麼讓它過去就行了。怎麼樣舒服地讓它過去，就是我寫書的出發點。」

蔡康永每一篇都從故事說起，讓讀者在看書時像一邊看影劇圈的八卦、一邊又進入新的狀態。這是他身為主持人的優勢，由他來寫一個變魔術的、噴火的，都比心理學家寫來更合理，因為他可能真的在攝影棚看過。

蔡康永以暌違五年的新作《你願意，人生就會值得》震撼書市。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡康永以暌違五年的新作《你願意，人生就會值得》震撼書市。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡康永也承認，自己的資歷的確能建立適合談說話和情商的人設，這是優於其他新作家之處，所以他很高興新書又帶動了前兩本情商書，「表示我講情商已經被認可。建立有資格談情商的人設，是我要過的坎，我覺得這個考試過了」。

雖然有網友留言說，「蔡康永你現在成立宗教，我馬上加入」，但他不敢自居心靈醫生，朋友間自不必說，吃吃喝喝講垃圾話，而面對書友或網友，他只要一看到訊息開頭是「我最近」三個字，立刻跳開。蔡康永笑說：「我知道你最近一定遇到了什麼，可是我沒有力氣管。」他衡量過自己沒有心力去做這種服務。

也有很多人留言表示期望身邊有蔡康永這樣的朋友，他笑說：「我也想要有我這樣的朋友，但沒有，所以自力救濟寫出一本書。現在有任何問題想要挑釁我，我去翻書，就能回答我自己，這是一個實用工具書。」

蔡康永說：「我是用這本書去試一次紙本書的最後一次機會，看看書還能活到什麼程度。」...
蔡康永說：「我是用這本書去試一次紙本書的最後一次機會，看看書還能活到什麼程度。」（記者沈昱嘉／攝影）

仍對世界好奇

蔡康永62歲了，有些同輩已經退回內觀，他依然對世界好奇，出書也藉Podcast去認識去學習，還想寫奇幻故事創作出新的IP。

蔡康永說，每個人的人生狀態跟自己的設定有關，他相信有一些人不認可他現在做的事，會希望他寫些別的，而非服務性的、功能性的工具書，但他覺得那些「巨作」跟讀者的關係不大。

他也不想寫自傳或回憶錄，這可能是曾身為主持人的訓練。「主持人不在乎自己被忘記，服務別人是很棒的事」。不管是來自過去的鬼魂或地縛靈，蔡康永說：「我寫這書就是讓別人笑及成長，主持人天生如此。」

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