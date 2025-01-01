鍾沛君遭酒後強吻求償 朱學恒判賠35萬

媒體人、名嘴朱學恒。（本報資料照片）

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處徒刑11月確定，近期發監執行，性侵案起訴後，鍾沛君向朱提侵權損害賠償求償500萬元（新台幣，下同，約15.6萬美元），台北地方法院判朱應賠鍾女35萬元。可上訴。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約八月六日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭法官安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元外加道歉，後來加碼為200萬元；朱表示已深受煎熬，對鍾女也感到愧疚，願意當庭認罪，求能獲得緩刑宣判，但鍾女不為所動。鍾沛君反批朱學恒「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」，合議庭審結，撤銷改判朱有期徒刑11月，朱因放棄上訴判刑定讞，近日發監執行。

鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱求償500萬元，承諾獲判賠金錢全數做公益用途，法院分案採行不公開審理制，鍾沛君、朱學恒各自委任律師到庭攻防。