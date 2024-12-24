賈永婕被批公器私用 行銷個人優於台北101

有立委提出應把101從台北層級，提升到國際層級，改名成台灣101。圖為台北101今年首度施放國慶煙火及雷射光雕秀。（本報資料照片）

台北101董事長賈永婕 23日在立法院財委會專案報告跨年煙火施放與經營績效，被質疑臉書先公布煙火影片是公私不分，賈永婕澄清，是以個人流量幫台北101導流，花費更大幅壓低，是有創意作法。

本報系台北聯合報報導，賈永婕23日赴立院財委會就跨年煙火施放與經營績效進行專案報告，也是上任後第二次到立院備詢。有別於以往舉行正式記者會公布煙火模擬動畫，賈永婕卻在個人臉書粉絲專頁上先行爆雷，台北101官方平台直到1小時後才跟上發布，更有立委質疑是行銷個人順序優於行銷台北101。

民進黨 立委李坤城質詢時就表示，煙火影片發布順序不妥，可先舉行記者會，再用粉專來宣傳。對此，賈永婕則表示，當初同仁提報記者會預算，她則認為，可以把記者會的錢省下來，以更有效益、更好玩的方式來做宣傳。

賈永婕表示，透過她個人粉專的導流，可以讓流量快速上升，「101變成我的協作單位」，而此次宣傳只花了1萬元。

但李坤城仍認為，賈永婕的作法是本末倒置，「先有101，才有賈永婕董事長」。但賈永婕仍認為，她個人粉專與台北101是共通平台，「我把我的流量share（分享）給101耶」。

而國民黨立委賴士葆也對日前台北101外牆點燈，賈永婕老公王兆杰的德杰企業捐款後，點出「永婕同心」字樣公然放閃有意見，不宜這樣秀恩愛，更提醒賈永婕，「妳的身分已經改變，作風舉止要更嚴謹。」但賈永婕說，已規畫「永婕同心」商品，更要變成IP。

民進黨立委郭國文說，台北101最大單一股東，持股37%的伊藤忠有意出脫持股，更已洽特定人接手，對象就是中信金控。而賈永婕則回應，已掌握相關情況，上周更快閃日本，就是為了拜訪伊藤忠，但細節還無法說明。

郭國文也認為，台北101是國家層級、不只是市府層級，應是「台灣101」；賈永婕表示，「我認同、非常認同這是國家層級」。國民黨立委葉元之則批評「吃飽太閒」，據中國時報報導，葉元之說，東京鐵塔、首爾塔、杜拜塔也是用城市名字取，也沒看他們說要改名日本塔、韓國塔；台北101已經世界聞名了，國際觀光 客來台灣都要找台北101，突然給人家觀光客改名字，世界各國旅遊指南都要改寫？Google地圖也要改？且可能連捷運站都要改名，改名的錢郭國文要出嗎？他奉勸民進黨不要一直去想這些意識形態的東西，一邊喊財劃法修法讓中央沒錢了，一邊又要為了改名浪費公帑，製造社會混亂。