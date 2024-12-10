蔡英文曝秘辛：曾幫張忠謀寫APEC講稿 被退稿了

「張忠謀自傳」新書9日下午舉行發表會，台積電創辦人張忠謀（中）、前總統蔡英文（左）及夫人張淑芬一同步入會場。（記者侯永全／攝影）

前總統蔡英文 昨天出席台積電 創辦人張忠謀 自傳發表會，她表示張忠謀講話直接、沒有什麼修飾的言辭，她與張忠謀從不認識到有些摩擦，再到後來一起完成一些任務，「與一個人生充滿歷練經驗與智慧的人互動學習，是我從政生涯中非常重要的篇章」。

蔡英文致詞時說，20年前台積電配合政府政策讓八吋晶圓廠延後兩年才到大陸投資，此關鍵決策讓先進製程根留台灣，現在最先進的晶片都優先在台灣製造，「讓我們看到張忠謀的遠見和宏觀，讓台灣半導體產業成為世界的產業」。

蔡英文表示，台積電在張忠謀領導之下，讓台灣的半導體供應鏈本土化，帶動台灣護國群山的造山運動，也讓台灣站上國際。

去年APEC經濟領袖會議，張忠謀作為領袖代表出席，因為是最後一次，蔡英文表示她親自參與發言稿撰寫，修改很多內容，但是到張忠謀手上還是不滿意，被退稿了。她說，「當然他不知道我參與其中，不然他會客氣一點」。蔡英文表示，但這就是他的態度，因為他的高標準，才能帶領台積電創新商業模式領先全球。

蔡英文說，「我問Morris（張忠謀）是自己寫的嗎？他說是的，他的中文比我想像的還好」。她說，看過張忠謀自傳就知道就他不太用形容詞，唯一用形容詞稱讚就是對夫人張淑芬，蔡還精準點出就在第17頁。

蔡英文表示，世界快速轉動，AI少不了台積的晶片，感謝跟著台灣進退，將先進製程都留在台灣。為了今日的致詞，她整整二周隨身帶著這二本書，「自傳很厚，高興不再帶了」。她向現場與會者表示，大家可以看看這站在護國神山上的人的思考，如何替台灣做決策。

蔡英文並說，有空要和張忠謀相約咖啡，吃飯、談天，「我可以向Morris學習如何寫自傳」。