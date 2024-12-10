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張忠謀自豪台積任內沒做壞決定 點評英特爾、三星致命傷

記者簡永祥／台北10日電
台積電創辦人張忠謀（中）與前總統蔡英文（右）9日出席張忠謀自傳全集發表會。（記者侯永全／攝影）
台積電創辦人張忠謀（中）與前總統蔡英文（右）9日出席張忠謀自傳全集發表會。（記者侯永全／攝影）

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳發表會，他評論台積電的技術領先，主要是他任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也很少。」至於台積電面臨的地緣政治干擾，張忠謀說不是他任內遇到的狀況，他不越俎代庖，「交給現在的領導人去處理」。

張忠謀昨天出席「張忠謀自傳全集」新書發表會，張忠謀自傳分上下冊，下冊上月底問世，跟上冊相隔26年。前總統蔡英文、廣達董事長林百里，台積電共同創辦人曾繁城、台積電董事長魏哲家等政經領袖出席。

張忠謀在會中除評價自己與台積電創立的過程，也評論台積電兩大對手英特爾和三星。他說，英特爾的致命傷是欠缺新策略，而負責執行的執行長（CEO）偏好衝刺晶圓代工服務，錯失AI商機，現在面臨雙缺（新策略及新CEO），確實是個難題；至於三星，他認為是「遭遇技術問題、非行政出問題」。

昨天張忠謀在新書導讀時表示，1997年以前，台積電的口號沒技術領先，當時講「技術領先」也沒有人相信，後來決定加上「技術領先」四個字。

對於英特爾，張忠謀表示，「我始終把英特爾當朋友，無論是三個創辦人（指英特爾創辦人諾伊斯、摩爾與葛洛夫）還是公司」。張忠謀指出，直到最近一位執行長（指基辛格）有點要與台積電敵對，但現在也已經走路了。他說，「英特爾沒有來諮詢我，如果來，我也不要。」

張忠謀表示，他不知道英特爾前執行長基辛格是否被離職，也不知道基辛格是策略不好、還是執行不好，不過基辛格當執行長時的策略就是要做晶圓代工（IFS），雖然基辛格也說要做AI，但似乎認為做晶圓代工較重要，現在看來，基辛格應該要更著重做AI，而不是代工。

至於三星目前營運面臨的困境，張忠謀表示，並不清楚是否問題出在決策錯誤，就他所知，「三星主要是有技術問題，並不是策略及行政出問題」。

張忠謀在自傳提到，與三星接觸是「誘惑與野心的致命交集」，三星前會長李健熙曾與他碰面並說服台灣不要做記憶體，不如跟三星合作。他引用英文「不知道的魔鬼，比知道的更險惡」，形容跟三星合作恐怕也不太好，直到現在他仍這麼認為。

張忠謀 台積電 三星

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