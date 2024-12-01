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周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」又遭判刑3月

記者王聖藜／台北即時報導
媒體人周玉蔻。（本報系資料照片）
媒體人周玉蔻。（本報系資料照片）

周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」等，黃提告，周被訴。台北地方法院審理，周不認罪，稱檢察事務官的起訴讓她覺得自己「像一隻小螞蟻」，合議庭今宣判，依加重誹謗罪判周女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴

周玉蔻日前才因誹謗前中國小姐張淑娟與前國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，一審重判有期徒刑1年6月，法官另對周女限制出境，周女上周欲出境被移民署攔下，是極少數因妨害名譽輕罪被判處須入監服刑、又被限境的人。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等。

黃國昌認為，周玉蔻在臉書惡意捏造，向檢方提告加重誹謗罪，另提民事求償100萬元訴訟要求刪除臉書上污衊的文章，以及須刊登本件判決。

台北地院刑事法庭月前開辯論庭時，周玉蔻哽咽說，她對政治新聞作評論，檢方起訴媒體的態度卻十分散漫、輕率，只找個事務官開庭就將她起訴，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。

周女說，她是有50年資歷的新聞工作者，只不過在提醒社會一個未來可能擔任法務部長的人的行徑，如果評論得不對，黃大可召開記者會立刻回答，後來，黃擔任不分區立委，更掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，覺得悲哀。

周玉蔻表示，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過，這回，她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴；周女說，她的遭遇很無助「像一隻小螞蟻」被輾壓。

公訴檢察官楊淑芬則說，周玉蔻坦承貼文，否認誹謗，貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，女學生「就像『鍾沛君案』確有妨害性自主事件存在」一樣。

楊說，媒體當然可以評論，但前提是評論須基於正確的事實、或查證過的事而為評論，黃國昌過去言論是談及「師生戀」，但從來沒說過自己是「強制」、是「硬上」，周不查證，該當加重誹謗罪罪責。

另外，黃國昌向周玉蔻民事求償部分，法官認為周的發文確實侵害黃國昌的名譽，早已判周玉蔻須賠償黃國昌30萬元確定。

民眾黨立委黃國昌。（本報系資料照片）
民眾黨立委黃國昌。（本報系資料照片）

臉書 預算 國民黨

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