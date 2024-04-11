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齊邦媛101歲辭世 聯合報頭版廣告「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」

記者楊德宜／台北即時報導
文學家齊邦媛3月28日辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。(本報資料照片)
文學家齊邦媛3月28日辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。(本報資料照片)

文學家、台大外文系名譽教授齊邦媛3月28日凌晨辭世，享嵩壽101歲。12日聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告，向社會大眾優雅告別，「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」。

這則廣告內容為：「所信的道我已守住了，當跑的路我已跑盡了。感謝百載護我愛我的親人好友，感謝長庚養生文化村予我20載的靜謐寫作暨悠然養生境界。感謝長庚醫療系統20載予我的醫護暨健康。再次感謝所有一切賜予我的溫暖。羅齊邦媛」。

12日聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告，向社會大眾優雅告別...
12日聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告，向社會大眾優雅告別，「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」。(記者楊德宜／攝影)

齊邦媛80歲時住進養生村，完成30萬字的回憶錄「巨流河」震動華文世界。她生前曾致電記者，表示一旦自己離開這個世界，希望大家不要特別為她舉辦追思會，「我不是一個熱鬧的人，我想我應該做一個好的表率，不要叫別人拿俗套紀念我」。她還交代記者告訴親友和讀者，「我很愛大家，如果我走了，希望大家安安靜靜高高興興紀念」。

蔡英文總統3月30日在臉書發文悼念齊邦媛，「台灣文學是我們的文學，巨流河的齊邦媛，是台灣永遠的齊邦媛」。謝謝齊邦媛老師，將台灣文學的湛藍與靜美，帶到世界，「她也永遠是台灣文學長河中的粼粼波光」。

12日聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告，向社會大眾優雅告別...
12日聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告，向社會大眾優雅告別，「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」。(記者楊德宜／攝影)

蔡英文 臉書

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