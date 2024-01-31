我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

大稻埕老屋變餐廳 做台灣獨有日料

記者錢欽青、李莘于／台北31日電
如和室沉靜氛圍的迎賓區，長型的原木吧台，牆面懸掛藝術家Jimi Wen的水墨畫。（記者李莘于／攝影）
如和室沉靜氛圍的迎賓區，長型的原木吧台，牆面懸掛藝術家Jimi Wen的水墨畫。（記者李莘于／攝影）

走入大稻埕，氣味比起路標來說更是指引，穿梭霞海城隍廟的五彩燈海，在魷魚乾貨、焙火堅果、蔘藥當歸及果乾甜熟的糖香之後，轉進民樂街一座四層樓的磚造歷史建築，沒有招牌，這是前米其林二星「祥雲龍吟」主廚稗田良平籌備一年的新餐廳——盈科EIKA。

「我希望這是一間能讓人們有期待、擺脫『日常』的餐廳。」稗田良平說。

「盈科」一詞取自《孟子》，指雨水將地面坑洞填補覆蓋後，依序而進，最終流向大海，這也成為稗田良平與團隊不斷超越自我的動力。「今年也剛好是我母校『盈科小學校』創校150周年，餐廳的開幕顯得更有意義了。」稗田良平笑說。

好事多磨，預定開幕的時間不斷推遲，就是因為他親自監工設計，一個環節也不放過。「最後這5個月我幾乎每天進場和工班師傅溝通所有細節，語言不通加上排程經常無法配合，真是天大的挑戰。」晚上要迎賓，早上工班的前腳才剛走，微調到最後一刻。

離開日常，除了以精緻的料理表現，空間也是。於是他獨排眾議，把地點選在歷史悠久、步調相對緩慢的大稻埕，拉開了與繁忙都心的距離。

透過合夥人「初魚」創辦人朱𩃀理的好人脈，很快談下這棟原為在地百年望族「莊義芳商行」的店屋，占地120坪，卻僅有23個用餐座位，這也是稗田良平刻意而為的「奢侈」，在這裡，每層樓代表的功能都不同，循序漸進的引導賓客走進他的料理世界。

從入口處就開始營造期待，凝望彼端的竹林，穿越紅銅長廊後，來到一樓如和室沉靜氛圍的迎賓區，長型的原木吧台，牆面懸掛藝術家Jimi Wen為盈科揮灑的水墨，送上以台灣巨峰葡萄釀製的粉紅氣泡酒，大家聊天小憩，轉換心情。

往二樓移動時，一旁透明櫥窗外可見有著巨石、苔蘚與蓊鬱樹木的微型森林，這是他在餐廳裡打造的「阿里山」。「阿里山是我認為全台灣最有心靈淨化感覺的地方，所以在這裡也做了這個綠意的場域，非人工造景，而是保有它自然生成的樣態。」加上後方的竹林與竹造牆面，刻畫他對台灣這片土地的意象。

來到主要用餐區，畫風丕變，突然鑽進一間像洞窟的黑色小屋，屋頂下最明亮的是飄來爐火炭香的開放式廚房，6張桌，賓客與主廚僅咫尺之遙，有如在眼前上演料理實境秀。

過去在祥雲龍吟，稗田良平都是關在廚房內做菜，只有送客時才會走出來，與客人的互動非常少，現在的距離他一眼就能清楚掌握每桌客人的用餐狀況，隨時調整。「我認為當客人能親眼看到廚師們為他們準備時，盤上的料理會更加美味，雖也曾考慮做成吧台，但像這樣廚房在正前方的餐廳很少見，體驗也更加有趣」。

三樓則是8人小包廂、熟成室、酒窖，以及團隊備料、研發菜色可用的廚房；四樓窩藏一隅整棟最舒適的茶屋座席，往外走的小陽台，正好面對迪化街區紅磚屋瓦拼接的天際線，滿天星光灑落。

「盈科」二樓為開放式廚房與16席座位，賓客可近距離欣賞主廚準備菜色。（記者李莘于...
「盈科」二樓為開放式廚房與16席座位，賓客可近距離欣賞主廚準備菜色。（記者李莘于／攝影）
宜蘭胭脂蝦上方是米醋粥，搭配發酵的洛神花醬汁。（記者李莘于／攝影）
宜蘭胭脂蝦上方是米醋粥，搭配發酵的洛神花醬汁。（記者李莘于／攝影）
多汁的脆皮乳鴿腿，裹上自製潤餅皮與刺蔥葉，再蘸紅麴豆腐乳味噌醬汁一起入口。（記者...
多汁的脆皮乳鴿腿，裹上自製潤餅皮與刺蔥葉，再蘸紅麴豆腐乳味噌醬汁一起入口。（記者李莘于／攝影）
盈科試營運首日即迎來台北一線名廚好友們共襄盛舉。（記者李莘于／攝影）
盈科試營運首日即迎來台北一線名廚好友們共襄盛舉。（記者李莘于／攝影）
生魚片拼盤集結了6款不同魚種，選用的部位、熟成方式與落刀的切法都有差異。（記者李...
生魚片拼盤集結了6款不同魚種，選用的部位、熟成方式與落刀的切法都有差異。（記者李莘于／攝影）
喜歡迪化街區的氣場，稗田良平選擇大稻埕作為盈科的落腳處。（圖／盈科提供）
喜歡迪化街區的氣場，稗田良平選擇大稻埕作為盈科的落腳處。（圖／盈科提供）
主廚稗田良平(右)與副主廚Eden正在準備餐點，有如料理實境秀。（記者李莘于／攝...
主廚稗田良平(右)與副主廚Eden正在準備餐點，有如料理實境秀。（記者李莘于／攝影）
「椀物」以當歸、愛玉、瑤柱、川芎、紅米等迪化街名物燉煮成藥膳高湯，加入清蒸黑喉魚...
「椀物」以當歸、愛玉、瑤柱、川芎、紅米等迪化街名物燉煮成藥膳高湯，加入清蒸黑喉魚。（記者李莘于／攝影）
將皮蛋搭配自製豆腐加上紫海膽，令人驚喜的組合。（記者李莘于／攝影）
將皮蛋搭配自製豆腐加上紫海膽，令人驚喜的組合。（記者李莘于／攝影）
稗田良平在餐廳一樓以許多台灣自然森林意象打造綠意。（記者李莘于／攝影）
稗田良平在餐廳一樓以許多台灣自然森林意象打造綠意。（記者李莘于／攝影）

阿里山

上一則

捐贈1000件「婆媽紫」羽絨衣 韓國瑜：莫忘世上苦人多

下一則

施明德曾為1事啜泣 管中閔：他沒等到所希望海晏河清的世界

延伸閱讀

玄學投資鼎益豐高息吸金 50萬人踩雷 創始人捲30億逃美被抓

玄學投資鼎益豐高息吸金 50萬人踩雷 創始人捲30億逃美被抓
竹林隱士易學堪輿 化解時代焦躁

竹林隱士易學堪輿 化解時代焦躁
湖畔往事（一）

湖畔往事（一）
養竹

養竹

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」