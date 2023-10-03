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曾被形容「離經叛道」「家變」小說家王文興辭世

記者陳宛茜／台北3日電
以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興辭世，享壽84歲。(本報資料照片)
以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興辭世，享壽84歲。(本報資料照片)

以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興辭世，享壽84歲。台大外文系昨晚發出信件，表示王文興於9月27日辭世，為尊重王文興遺願，彌撒儀式不公開，僅至親家人參加。

王文興1939年生於福建省福州，1946年舉家遷台，居住於台北紀州庵。他在附中時對文學產生興趣，同時開始寫小說。附中畢業後考取國立台灣大學外文系，1960年和同班同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人創辦「現代文學」雜誌。台大畢業後，王文興前往美國愛荷華大學的作家工作室從事研究，獲得碩士學位。1965年回國，在台灣大學外文系擔任講師，教授小說課程，之後在中文系任教，直到2005年1月退休

王文興長期任教於台灣大學外文系，主講英美小說及小說創作，提倡精讀；教職退休後持續創作，2007年獲台灣大學名譽文學博士學位，2009年榮獲國家文藝獎，2011年獲第六屆花踪世界華文文學獎。著有長篇小說「家變」、「背海的人」、「剪翼史」，短篇小說「十五篇小說」，文集「新舊十二文」等。

王文興代表作「家變」，描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突，檢討家庭和社會的問題，更進一步發掘中國文字的多義性，以形式的創造肯定主題的嚴肅，被譽為五四以來最偉大的小說之一。

然而「家變」也是文壇最具爭議的小說之一。王文興從1966年提筆，1973年出版，發表後造成軒然大波。「家變」從內容到形式、情節、結構，語言文字充滿創新，對當時的台灣文壇而言可說是「離經叛道」、「異端」。論者認為，「家變」寫出年輕一代對老一代的心理變化，其文字之創新，也是中國近代小說少見的傑作。

王文興其人溫潤如玉，個性低調謙遜。他大學時代和同班同學白先勇、歐陽子、陳若曦一起編「現代文學」，掀起台灣文壇的驚滔駭浪。然而白先勇、歐陽子、陳若曦等，足跡跨過半個地球，而王文興四十多年來，卻穩穩留在台大外文系教書，安安靜靜地只是讀書、只是寫作。

退休

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