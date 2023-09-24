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拍博愛座女乘客 作家李昂坦承「沒有周全的認知」

記者楊德宜／台北即時報導
作家李昂日前批評年輕人坐博愛座不讓座，引起討論。(本報資料照片)
作家李昂日前批評年輕人坐博愛座不讓座，引起討論。(本報資料照片)

台灣知名作家李昂日前批評年輕人坐博愛座不讓座，引起討論，當時她PO出兩張乘客坐在博愛座的照片，刪掉女乘客的正面照。她今天再度發文表示，是因為朋友認為有個資的問題，所以才刪掉。對於有電視新聞指她將之前公審的文章及後續相關回應全數刪除，她駁斥表示並無此事，「實在太惡劣了」。

有電視台報導「李昂昨日悄悄把女乘客的照片刪除，隨後更是將之前公審的文章及後續相關回應全數刪除」。李昂表示，她的臉書所有消息都還在呀！這是明顯的事實。不知道記者的消息從哪裡來？「這個實在太惡劣了，我現在身體好一點了，要開始回應了」。

對於報導指「但仍引起網友反彈，直言撤了也沒用」。李昂表示，她從醫院回來之後，是刪了年輕女性的照片，是因為朋友認為有個資的問題。雖然她拍的時候，「有一個女孩子根本就頭放在近膝蓋處，根本看不到她的臉。另一個女孩子戴口罩，我以為根本辨認不出她」。

對於為何拍乘客照片，李昂說，是因為要證實她所指的年輕人坐在博愛座上。也以為沒有看出對方的臉就OK，「沒有周全的認知，的確是應該把照片刪掉」。

她表示另外一個說身體不舒服的男生，「我則完全沒有拍到可以辨認出他的樣子，只是拍了一張博愛座滅火器的照片，因為他跟我表明他不舒服，我相不相信他那是另回事，但我尊重他！」

李昂在博愛座事件後掛急診，仍在調養身體，她說，她的身體還沒有好到全好，「我有20幾年高血壓、心血管的問題，因為這個事情血壓又高起來，不希望還要再去看急診，可是這實在是太過分了，我會有所回應的」。

博愛座的議題，近日再掀討論。(本報資料照片)
博愛座的議題，近日再掀討論。(本報資料照片)

李昂 博愛座 高血壓

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