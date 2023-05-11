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讓網紅進駕駛艙 星宇董事長張國煒恐被罰

記者楊文琪／台北11日電
百萬航空網紅Sam進入駕駛艙與張國煒合照。(取材自IG @samchui)
百萬航空網紅Sam進入駕駛艙與張國煒合照。(取材自IG @samchui)

星宇航空董事長張國煒恐被開罰。4月26日張國煒擔任機長駕駛首航班機飛往洛杉磯時，讓非飛航人員的百萬航空網紅Sam進入駕駛艙，並與張國煒合照，有違反民航法關於「違反有關進入駕駛艙之規定」之嫌，再遭民航局調查，若查證屬實，張國煒恐被處新台幣6萬元罰鍰，而這也會成為星宇成立三年多來首次被民航局開罰的案例。

民航局相關官員證實，星宇洛杉磯首航後網紅Sam在IG發文並以照片圖示他和張國煒於駕駛艙合照，民航局有接獲民眾舉報，指稱Sam並非飛航人員，竟擅自進入駕駛艙，有違反民航法相關規定之嫌，在接獲檢舉後，民航局即著手進行調查：該名網紅是在什麼情境下進入駕駛艙？有無必要且事先提出申請獲准？以及是否危害飛航安全？

官員坦承，接獲檢舉進行調查過程中，即發生星宇航空日本航機與旅客滯留東京成田機場事件，張國煒7日清晨於成田機場，向被迫夜宿候機室的星宇航機旅客表示「他整夜沒睡，趕來東京處理」，隨後駕駛飛機飛回台灣，可能有疲勞駕駛或值勤超時的問題，因兩起事件都與張國煒有關，所以決定合併調查，除請星宇提供資料，近日並會約詢張國煒親自說明，也會詢問當天飛機上執勤的機組員和其他駕駛，調查結果若確實有違法情事，將會依法給予處罰。

「民用航空運輸業違反航空器飛航作業管理規則」有列述各項違規情事與罰則，其中飛航組員違反有關進入駕駛艙之規定，是觸犯民用航空法第111條2項第5款，以及航空器飛航作業管理規則第194條，可處新台幣6萬元罰鍰。

據了解，網紅Sam是應星宇航空之邀，搭乘首航班機前往洛杉磯，因Sam坐在頭等艙，距離駕駛艙相當近，有人目睹他是在飛機艙門已關閉，雖然尚未起飛，但駕駛員已開始執勤的情況下進入，他並非值勤飛航人員（正副駕駛），若未經申請核准就進入駕駛艙，即違反民航法相關規定，星宇航空將會被民航局開罰6萬元。

洛杉磯 機場 日本

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