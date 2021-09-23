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兩岸企業家峰會台方副理事長 劉兆玄找上郭台銘有3關鍵

記者徐珮君、劉秀珍╱台北23日電
企業家峰會理事長劉兆玄。（本報資料照片）
企業家峰會理事長劉兆玄。（本報資料照片）

行政院前院長劉兆玄近日接受本報系聯合報獨家專訪，提出三大關鍵，解密鴻海集團創辦人郭台銘擔任「兩岸企業家峰會」台灣方副理事長之謎。這三大關鍵分別是：郭台銘是眾望所歸的人選、嫻熟兩岸事務、個性爽快執行力強；人選是他自己做的決定。

劉兆玄也指出，未來會務仍會「蕭規（指前任理事長蕭萬長）劉隨」，今年底若疫情緩解，他傾向率團赴南京出席峰會年會，與對岸面對面溝通。

兩岸官方管道中斷後，企業家峰會成為兩岸重要經貿溝通平台。台灣方本月9日完成改選，2013年起擔任台灣方理事長的前副總統蕭萬長，因人民團體法任期時間限制，交棒給行政院前院長劉兆玄。

劉兆玄一上任，當天就在會場提名郭台銘與經濟部前部長陳瑞隆出任副理事長，與會者雖一致鼓掌通過，但劉兆玄打破慣例，增加一名副理事長的作法，事後仍引發不少揣測。

劉兆玄強調，自己和郭台銘認識很久，郭台銘執行力特別強；在與大陸溝通時，「他（指郭）可以站在前面，也熟悉兩岸事務，非常適合」，所以「一開始就鎖定郭台銘。」

對於自己擔任理事長的過程，劉兆玄說，非常單純，就是蕭萬長任期屆滿要找人接替，因蕭萬長曾是自己長官，因此奉命接受。後來他接觸會內企業家，有些人認為會務主事者應加入有企業經驗的企業家，他便思考邀請郭台銘擔任副理事長。

因陳瑞隆過去在峰會擔任多年秘書長，對台灣業務很熟悉，可以處理對內事務；郭台銘則可對外，兩人面向不太一樣，「有兩位副理事長可以代表我，這樣比較好。」

人事方面，經過數次溝通，終於說服經濟部前部長尹啟銘擔任秘書長。尹啟銘經濟部長任內也處理過兩岸簽署經濟合作架構協議（ECFA）的事，非常適合。

劉兆玄表示，這些分工本周就會開會確定。目前峰會設有八個產業小組，他已徵詢每個小組召集人的意願，大家都願意留任，不必調整。

蕭萬長日前也安排劉兆玄與對岸峰會理事長郭金龍通話，大陸峰會對口已邀請劉兆玄年底組團出席在南京舉行的年會，劉兆玄說：「看疫情狀況，我傾向組一個小型的團到南京去。」

劉兆玄說，中美博弈是兩岸關係未來發展決定性的因素，台灣必須要能自主。做為台灣人沒有悲觀的權利，悲觀也沒有用，就是要好好做；尤其企業家對和平穩定的環境最敏感，兩岸企業的量體很大，有風波來的時候，企業家未嘗不可作為兩岸穩定的壓艙石。

鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

郭台銘 台灣 疫情

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