台男吸毒暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准

員警初步釐清狀況後認定現場符合家庭暴力防治法態樣，當場依違反家暴法現行犯逮捕滋事的賴男。(警方提供)

賴姓男子吸毒後精神恍惚，突毆打趙姓母親並將其拖至洗手台灌生水，趙婦想報警，賴男搶走其手機燒毀，趙婦呼救聲及火勢煙味引起民眾報警處理，賴男吸毒失控等事件隨之曝光，警詢後依家暴等罪嫌將賴男送辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，71歲趙婦與39歲賴男同住台北市士林區某住宅大樓6樓，其另名兒子則居住同棟大樓樓上，賴男3月9日深夜在家中突然毆打趙婦，並將其拖到洗手台旁，對著趙婦面部強灌生水，趙婦拿出手機想報警求助，手機卻被賴男奪走，丟到瓦斯爐上燒毀。

趙婦呼救聲及焚燒異味傳出，住在樓上的小兒子發覺異狀，昨凌晨0時許前往6樓查看並報警處理，警、消到場發現屋內持續傳出女子呼救聲，但屋中男子拒絕開門，不久呼救聲消失，警消擔心屋內人員有緊急危難，遂強勢破門入內，消防人員旋即將瓦斯爐上火勢撲滅，員警初步釐清狀況後認定現場符合家庭暴力防治法態樣，當場依違反家暴法現行犯逮捕滋事的賴男。

據悉，賴男曾涉毒品、竊盜案，遭判刑又被通緝，去年底剛執行完畢出獄，返家與母親同住，未料惡行未改，仍持續吸毒惡習，警方昨介入後在屋中查獲微量毒品安非他命及吸食器，賴男事後也坦承吸毒犯行。

趙婦說，賴男吸完毒後精神恍惚，整個人神神叨叨，在2人未爭吵情況下，突然暴起毆打她，導致她面部、膝蓋受擦挫傷，賴男對她灌生水又阻止她報警，還將她反鎖在家中，類似情形先前從未發生，昨天是賴男第一次失控。

警方昨詢後依家暴、傷害、恐嚇、毀損、妨害自由、毒品危害防制條例等罪嫌將賴男士林地檢署偵辦，檢方複訊後認定賴男有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押，士林地院今審理後裁准。