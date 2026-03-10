不滿POP Mart店員 男用20萬元現金砸櫃檯嗆：幫北京人打工而已

我的頻道

記者王聖藜／台北報導
53歲男子不滿POP Mart專櫃女員工表示無法將貨架上之商品取下供選購，於是出言辱罵。泡泡瑪特台北店示意圖，非新聞事件圖。(記者吳致碩／攝影)
台灣林姓男子在百貨公司專櫃購物，因不滿常姓女店員不將貨架上的商品取下供選購，辱罵「傻台灣人，在幫北京人打工而已」、「白癡」，將20萬元(台幣，下同，約6296美元)現金砸向櫃檯，常女提告，檢方依公然侮辱罪起訴林，台北地院審理，常女撤告，法官判公訴不受理。

53歲林姓男子2024年12月16日18時許，前往東協瑪特公司設於新光三越百貨台北南西店三館1樓「POP Mart泡泡瑪特台北南西店」玩具專櫃購物時，因不滿常姓女員工表示無法將貨架上之商品取下供選購，於是出言辱罵。

檢方指控，林接續以「拿下來給我看都不行，我要買他媽的會怎樣，叫你們店長出來，王八蛋」、「傻台灣人，在幫北京人打工而已」、「我住在他媽南京東路他媽的1.6億房他媽的豪宅，跟你在這邊他媽的靠北」、「你們他媽是專門請白癡是不是」、「叫他們撤櫃算了」連續辱罵常女後，再持20萬元現金及存摺砸向櫃檯。

常女向台北市警中山分局報案，檢方第1次偵辦不起訴林，常女聲請再議，台灣高檢署發回重查，檢方第2次偵辦，林姓男子坦承因感覺不受尊重口出辱罵常女，被訴公然侮辱罪，法院審理，常女撤告。

判決書表示，公然侮辱為告訴乃論之罪，常女於辯論終結前撤回告訴，依法應諭知不受理判決，依撤回告訴狀判本件公訴不受理。

