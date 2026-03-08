男大生3年偷拍猥褻6女落網 5年11月改判1年2月理由曝光

我的頻道

記者陳宏睿／台中報導
一名男大生涉偷拍室友、同學、少女，一共6人受害，一審原判5年11月，二審改判1年2月。示意圖。(本報資料照片)
南投縣一名男大生曾在大學教室、公廁、汽車旅館、宿舍等地，偷拍女友的私密處，以及口交過程，也在租屋處的公共廁所、套房浴室內，裝設密錄設備，偷拍分租的女室友，甚至在友人家猥褻女性友人，跑到國中內偷拍少女等犯行，一共6女受害，一審認定有25次犯行，判刑5年11月，二審認男大生已與多名被害人和解等理由，改判1年2月。

檢警調查，涉案男子在2021年至2023年在南投縣就讀大學期間，涉嫌在大學公共廁所、學校教室、台北某百貨等地點，偷拍交往中女友的如廁過程及私密部位，甚至要求女友替他口交時，也拿出手機偷拍。

男大生在2024年間，在租屋處的公共浴室及自己的浴室內，裝設微型攝影機，偷拍一同分租的女室友洗澡、如廁過程，還在2025年2月間，跑到國中內，尾隨一名少女進學校公廁後，偷拍少女如廁過程但被發現。

2024年5月間，男大生在友人住處時，趁女性友人獨自一人在房間內時，先強吻女子後，再以手撫摸女子下體，強制猥褻得逞。

檢警調查，全案被害女子有6名，犯案時間從110年12月起至2025年2月，時間橫跨3年多，依妨害秘密、強制猥褻、違反兒少性剝削等罪起訴。

南投地院審理時，認定男大生涉犯25次犯行，加上被害女子指控，男大生的犯行讓人不舒服、惡心、擔心遭到外流，也影響學校課業、生活與家庭關係，希望法官能重判，也不願意與男大生和解，法官依法分判7月至3年8月不等徒刑，應執行5年11月。

全案上訴台中高分院後，合議庭認定，此案有部分犯行應論以接續一罪，而非數罪分論併罰，另外違反兒少性剝削，一審適用法條有誤，男大生也與被害5名女子達成和解，因此撤銷改判，其中不得易科部分，應執行1年4月，得易科部分，判刑2年6月，仍可上訴。

