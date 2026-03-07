女公關狂摸走店男客胸部挨告性騷 「對方先誇我豐滿」她喊冤敗訴

台中市謝姓女公關在去年間撫摸店內男客胸部，遭告性騷，二審判2月確定。（本報資料照片）

台中市謝姓女公關在去年間被一名男客指控，謝女在店內不顧他拒絕，仍趁他不注意時，用手快速拍打他的左胸，「把我當男傳（男傳播、男公關）」，氣得報警提告性騷，謝女否認性騷，辯稱是「誤會一場」，一審判刑2月，謝女上訴，辯稱對方先誇「上圍豐滿」，才用該方式回應「你也不差」，二審不採信，駁回上訴確定。

檢警調查，謝姓女子在北區一間有女陪侍的餐酒館擔任公關，去年4月間，一名男客在店內消費後，在店外座椅準備離開，未料謝女先用右手輕抓男客左胸後，快速拍打數下，男客身體右傾後，以手阻擋，但謝女仍觸碰男客胸部，甚至伸出雙手要擁抱，男客就拿起手機報警，提告性騷。

台中地院審理時，謝女否認有性騷犯意，強調是誤會一場，不過有承認有摸男客胸部，但男客堅稱，已明顯表示「不要碰我胸部、我胸部不是隨便給別人碰的」，但謝女仍不斷碰觸其胸部，「把我當成男傳（男性傳播）一樣騷擾」，一審依違反性騷擾防治法，判刑2月，可易科6萬元。

謝女不服上訴台中高分院，謝女抗辯，該店是有女陪侍的營業場所，本來就有客人言行舉止無法言喻狀況，案發當日男客在店内消費時，有先提到她「上圍豐滿」，她才會摸胸的方式，去善意做出「你也不差」、「很厲害」作為回應。

法官勘驗案發時的監視器畫面，顯示男子有明顯閃躲的動作，也證述女公關的動作，讓他感覺不舒服，「像被男傳一樣騷擾」等語，認定謝女在案發時的態度輕佻，多次觸摸男客胸部，以滿足調戲男客的目的，已構成性騷犯意，駁回謝女上訴，全案確定。