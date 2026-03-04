我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

憂AI取代 華人積極開拓副業成「生存保命符」

宜蘭議會秘書一家驚傳失蹤 3人分兩梯次前往大陸

記者戴永華／宜蘭報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭縣議會擔任重要職務的黃毓恒秘書驚傳失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發。經查最新消息，黃家3人已經出境，分成兩梯次飛往大陸。(翻攝黃毓恒臉書)
宜蘭縣議會擔任重要職務的黃毓恒秘書驚傳失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發。經查最新消息，黃家3人已經出境，分成兩梯次飛往大陸。(翻攝黃毓恒臉書)

宜蘭縣議會位高9職等的秘書黃毓恒失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發，震驚地方。經查最新消息，黃家3人已經出境，黃毓恆離台時間是1月26日，妻子與兒子的離台時間2月12日，過年前出境前往大陸。

根據友人透露及縣議會查訪得知，黃毓恆與妻小分成兩梯次飛往大陸，家人也證實3人都沒有在台灣過年。學校是年後2月23日開學，開學前一天22日，黃毓恒還通知連絡學校要幫孩子辦理轉學，其實當時人已不在台灣；黃昨天透過臉書傳出辭職書，也是從境外傳真。

黃毓恒因曠職即將遭到縣議會處分記過免職，昨天透過臉書傳出親筆簽名及按指紋的辭職書，理由是「個人健康狀況不佳」。據了解，他將近1年前發現胰臟囊腫切除手術，之後血糖經常飆高而請假住院，不過去年11月及12月間的請假，並非去住院，懷疑是去處理個人事務。

51歲黃毓恒為人客氣、工作認真、喜歡結交朋友及投資，由於縣議會只有2位秘書，9職等的他與秘書長都是議長相當倚重左右手，原以為他過年前請假是因為身體不適住院，但後來議會接到學校電話，發現黃就讀國二的兒子未到校上課，被通報中輟生。

縣議會驚覺事態嚴重，透過各種方式都連絡不上人，派人前往黃家查看，大門深鎖、人去樓空，就連黃毓恒的父親也不清楚兒子全家人去了哪裡，「一家3口」彷如人間蒸發。

縣政府通報警方尋找孩子，黃毓恒的家人也報案尋找「失蹤人口」，最新進度是發現他們已出境前往大陸，是否有再轉往他國，尚待追查。

黃毓恒警專畢業，歷經基層警員、偵查佐，刑警等職，不過在擔任刑警期間曾經也有「失蹤」紀錄，當時背負債務由父親幫忙處理，之後他辭去公職，10年前曾有意參選礁溪鄉長，在林聰賢擔任縣長時，黃轉至消防局擔任府會聯絡人，2019年至宜蘭縣議會服務。

失聯消息傳出後並未有人上門討債，讓人不了解如此優秀的一位公務員，為何鬧失蹤？由於他喜歡做生意、出門以名車代步，並以妻子的名義投資，包括與人合夥蓋房、經營遊覽車公司，生物科技AI養蝦、培育香菇及投入物聯網等，外界研判可能投資失利導致。

世報陪您半世紀

上一則

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

延伸閱讀

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲
南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境
甘肅36歲副鎮長戮力為公 開會時腦溢血離世 妻子發文逼哭網友

甘肅36歲副鎮長戮力為公 開會時腦溢血離世 妻子發文逼哭網友

熱門新聞

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
即將成真火舞團團員楊立微（左）與表演家也是先生賴寬誌（右）登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩，獲得評審賽門．考威爾（Simon Cowell）（中）的高評價肯定，也展現台灣表演者的能量。（即將成真火舞團提供）

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

2026-02-25 17:47
劉寶傑今天進棚錄影。圖/東森新聞提供

相隔1年強勢回歸 劉寶傑空降「寶傑點兵」錄影畫面曝

2026-02-27 15:52

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成