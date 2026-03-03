涉偷拍病患還發社群羞辱 擁上萬粉絲火辣護理師辭職

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼。中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聲明，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。（圖／取自IG「老師她犯規」帳號）

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患上傳，甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護理師職務，該員已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。

據了解，該護理師身材火辣IG有上萬粉絲追蹤，更經常在社群分享辣照。但「鏡週刊」接獲爆料，該護理師長期偷拍加護病房的重症病患，還將畫面上傳IG分享，甚至加註嘲諷與辱罵的惡毒字眼，完全無視病患隱私與尊嚴，甚至還傳出霸凌同事，直到有人看不下去投訴院長，女子惡劣行徑才曝光。

聯醫表示，第一時間啟動調查程序並約談相關人員，經初步查證相關行為已涉違反醫事人員專業倫理及院內部管理規範，已同步啟動人事評議與懲處機制，並要求涉案不當內容立即下架，以防止持續擴散及造成進一步傷害。

院方強調，醫療專業奠基於社會信任之上，對於任何侵害病人隱私、損害醫療專業形象或違反倫理規範行為，均採零容忍立場，絕不護短，對於造成社會關注與不安深表歉意，將全面檢視內部管理機制與社群媒體 使用規範，強化倫理與法治教育訓練，確保醫療專業信任與市民就醫權益不受影響。

至於職場霸凌行為，目前尚無具體受害事證，為落實職場安全與尊重文化，護理科已會同職業安全衛生單位啟動關懷訪視及匿名問卷訪查，並依訪查結果提供必要協助與支持，同時強化職場巡查與教育宣導機制，檢討並精進預防措施，以確保員工能在安心、友善且受尊重的工作環境中執業。