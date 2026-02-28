我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

摸胸、OK繃貼乳猥褻3女生 彰化國小男班導2審重判4年半

記者林宛諭／彰化28日電
彰化縣一名國小男班導觸摸2名女學生胸部，又用OK繃貼在另名女學生胸部，被判刑4年6月，並需賠42萬元。（記者林宛諭／攝影）
彰化縣一名國小男班導以要教導女學生胸部健康教育為由，觸摸2名女學生胸部，又用OK繃貼在另名女學生胸部，造成3名女學生身心受創，彰化地方法院依對未滿14歲女子為猥褻罪判刑1年，得易科罰金，檢方上訴，2審改判4年6月，家長並提出民事求償200萬元(台幣，下同，約6.3萬美元)，彰化地院判賠3名學生42萬元。

判決書指出，男老師原任彰化某國小三年級班導師，2023年間某日在教室內以教導學生胸部教育，用手連續碰觸2名女學生胸部2至3秒。後又在學校廁所內，以要緩解另一名女學生胸部不適，將OK繃貼在女學生乳頭，家長得知後氣得提告。

男老師卻辯稱，他沒有要猥褻3名女學生，是因當時正在教胸部發展健康教育課程，才會詢問女學生是否要讓他摸胸部，確認目前胸部發展，而一名女學生曾反應衣服磨到胸部會不舒服，所以他才想用OK繃貼在女學生乳頭，並不是為了要滿足自己性慾，並提出自己有亞斯伯格症、具有焦慮適應障礙症。

但女學生供稱，男老師把其他學生趕出去，關了廁所門，詢問她是否可貼OK繃，她搖頭，但老師仍掀起她的衣服，在她的胸部貼OK繃。

3名女學生身心受創，惡夢連連、甚至懼學，家長對男老師至今無悔意，非常憤怒。社工說被貼OK繃的女學生情緒起伏很大，無法面對身形與聲音跟男老師很像的男性，會感到很恐懼，3名女學生也因此需接受心理諮商。

雖檢察官建請法院判刑4年6月，但彰化地院法官以男班導有高功能自閉症、亞斯伯格特徵，並領有身心障礙手冊，因此身心狀態會以自我為中心、固執己見，因此判刑1年。

不過檢方再上訴，2審法官則認為，男班導為人師表，竟利用權勢及教育、教養機會而撫摸女學生胸部、貼OK繃於胸部等猥褻行為，且於歷次審理中均否認犯行，始終以教育、照顧孩子為由置辯，顯見欠缺悔過及自我檢討態度，且迄今均未對女學生及家屬道歉，也未達成和解或賠償，難見其有悔悟之意，因此依對未滿14歲女子強制猥褻罪等改判刑4年6月。

3名女學生家長也對男班導提出各100萬元及50萬元等共200萬元民事賠償，彰化地院判處男班導需賠償1名女學生30萬元，另2名女學生各6萬元，全案可上訴。

