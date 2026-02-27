偷拍兒少病患私處、上傳蘿莉控群組…桃園婦產科醫遭訴

我的頻道

台灣新聞組／桃園27日電
桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，不僅收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。衛福部次長林靜儀說，第一時間得知該事件後，已交由醫事司進行了解，將依了解的情形，再研議後續處理事宜。(本報資料照片)
桃園市某大型連鎖婦產科診所醫師羅姓男子，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時偷拍大量女童及少女病患私密照，恐上百人受害，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴，求刑2年2月。衛福部次長林靜儀說，第一時間得知該事件後，已交由醫事司進行了解，將依了解的情形，再研議後續處理事宜。

據了解，羅姓醫師任職於桃園某連鎖婦產科，其月子中心在當地相當有名。檢警查出，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享兒少性影像，上傳至群組記事本供成員閱覽；此外，羅男還被查出，涉嫌利用替病患看診時偷拍大量女童及少女私密處照片，由於當中絕大部分被害人均未露臉，檢警難以辨識身分，初估至少有上百名未成年病患受害。

檢警前往羅診所及住處搜索，查扣電腦主機及隨身碟，各存有1.3TB及870GB兒少性影像，其中包括看診時偷拍照片。

檢察官認為，羅男身為婦產科醫師，未恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為個人私慾，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照之陰部，無視其所為已嚴重影響兒童少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品，因此具體求處至少2年2月的重刑。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，將採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，第一時間函請地方衛生局盡速啟動醫師懲戒程序，務求在司法判決確定前的過渡期，先行透過行政手段確保民眾就醫安全。

劉玉菁說，衛福部網站「醫事人員性別事件資訊專區」，主要揭露已定讞的司法判決與醫師懲戒結果，不過司法審理歷經三審定讞往往耗時數年，為彌補司法程序漫長的不足並縮短處置空窗期，行政機關將依法先行啟動作業。因行政程序相對單純，且檢察署已完成初步蒐證與起訴，這類司法證據皆可作為懲戒委員會評估時的重要依據。

劉玉菁表示，但此案件涉及未成年受害者，目前已著手與新北地檢署及部內保護服務司聯繫，掌握行為人的具體姓名與執業登記資訊。一旦確認執業地點，將立即發函轄管衛生局依「醫師法」程序執行懲戒。醫師懲戒委員會將針對該名醫師利用業務犯罪、違背倫理等行為進行審議，懲戒處分選項包含接受額外教育訓練、申誡、廢止執業執照，最嚴厲處分則為「廢止醫師證書」。

