我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

台「鮑魚達人」請託包庇簽到 分局長回「OK」遭約談

記者張宏業、蕭雅娟／台北27日電
信義分局福德派出所前所長楊昕樺疑包庇鍾文智簽到遭檢方約談。(記者張宏業／攝影)
信義分局福德派出所前所長楊昕樺疑包庇鍾文智簽到遭檢方約談。(記者張宏業／攝影)

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7000萬元(台幣，下同)，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署追查發現，鍾文智2018年被法院交保、諭令前往福德派出所報到時，時任所長楊昕曄（現任職警政署）疑允諾鍾文智可以先去應酬，可提前或事後再補簽到，檢察官26日指揮調查局約談楊昕曄等6官警到案，釐清有無瀆職等情事，訊後陸續請回。

據調查，鍾文智2018年就把手伸進福德派出所，楊昕曄是他接處的第一個所長。檢調先前發動搜索時，從相關人手機發現鍾文智與其通話紀錄，由於鐘報到時間是晚上9至10點，鍾竟聲稱自己應酬外務多，要求楊包庇他提前或補簽到，楊則回應「有我在OK」。

不過，由於時間久遠，檢察官陳雅詩向信義分局調閱簽到簿時，信義分局回覆因福德所搬過家，簿子「早已不知去向」，檢察官為釐清楊昕曄有無涉及包庇，今天以證人約談楊到案，至於其他5名員警都是在簽到簿蓋章的基層人員。

據了解，楊昕曄供稱，他確實有在通訊軟體回應鍾文智「OK」等字眼，但那都是敷衍之詞，沒有包庇其簽到，由於簽到簿已消失，檢方訊後先讓楊請回，後續擴大清查共犯。

全案原先鎖定信義分局三張犂派出所副所長李俊良收賄，經分析扣押手機後，意外發現南港分局派出所副所長黃梓翔，擅用職權替鍾文智查個資討債，還與兩線三星督察組長李新民接受招待喝花酒，檢方認為全案有共犯未到案，農曆年前聲押禁見黃梓翔獲准，全案包括李俊良已有兩個副所長被收押、一個所長被約談，李新民則拔官調職，案件持續延燒。

世報陪您半世紀

三星

上一則

傳統匠師操刀修復 東西橫貫公路太魯閣牌樓風華再現

下一則

AI引爆帶動強勁生產能量 台灣超額儲蓄將破8兆

延伸閱讀

23歲實境秀男星豪宅「吸毒過量」驟逝 巨星媽心碎證死訊

23歲實境秀男星豪宅「吸毒過量」驟逝 巨星媽心碎證死訊
高金素梅涉助理費案等100萬元交保 對族人抱歉

高金素梅涉助理費案等100萬元交保 對族人抱歉
羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字

羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字
高金素梅身體不適 北檢諭知限制出境出海擇期再問

高金素梅身體不適 北檢諭知限制出境出海擇期再問

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤