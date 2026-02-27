「瘀青會慢慢好」剴剴案社工陳尚潔堅稱無罪 檢方求處重刑

兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）被控疏失害死剴剴，26日出庭維持無罪答辯。(本報資料照片)

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔。台北地方法院昨開庭辯論，檢方認為陳假造工作紀錄淡化過失責任，建議從重量刑，陳維持無罪答辯，定4月16日宣判。

審判長辯論前詢問陳尚潔是否仍認為自己毫無責任？陳仍無罪答辯，稱她只是出養社工，不是居托中心主責社工，監督保母也不是她的工作，並在辯論時說知道剴剴已在耶穌那裡沒有病痛、傷害，可以做一個幸福的孩子。

檢察官表示，陳尚潔從訪視或生活照都可察覺剴剴遭虐待，卻摒棄職業專業不查證，盲目相信劉彩萱說法，事發後製造假的工作紀錄淡化自身過失，建議從重量刑。

剴剴外婆的委任律師說，陳是可以掌握剴剴健康最完整資訊的人，也是主導社會安全網聯繫的人，卻對剴剴異樣視而不見，請法官從重量刑。

陳辯論時哽咽說，社工承載沉重的生命，如同第一線醫護與警消人員，工作充滿困難與壓力，有時她覺得好像在做神的工作，社工不僅是工作，更是上帝託付的使命。她說，她面對排山倒海批評，不過劉彩萱過去沒有通報紀錄、沒有藥物濫用情形，還會主動回報孩子近況，一再呈現正向照顧者形象，其實是劉騙了大家。

陳表示，她當初放棄台大 法律系選擇社工系，希望用社工角色對社會有所貢獻，就學期間被「為孩子找到一個家」紀錄片感動，被出養孩子須與熟悉的照顧者分離，擔心是否能在新家被愛，這是她一輩子的功課。

她說，她擔任社工6年，將服務過的每個孩子都放在心上，會為孩子製作客製化的生命故事書，讓孩子理解來處、去向；剴剴離開兩年多，她到現在都很難接受，剴剴是那樣美好的孩子，不知為何有人會對孩子做出那麼可怕的事，她的心很痛、很悲傷。

另據中時新聞網報導，陳尚潔過去在庭上多次卸責，辯稱遭惡保母欺騙，並強調自己非追蹤托育的「主責社工」，針對剴剴身上的瘀青，她則稱「瘀青不像傷口，它會慢慢好」，此外，在保母劉彩萱胡扯剴剴因磨牙、咬牙導致4顆牙齒掉落時，陳僅淡淡回覆「希望其他牙齒安好」。

法庭外聚集約30名「剴剴戰士」到場抗議，他們身著全黑服裝、胸前別白菊花，營造送葬的氣氛，高呼口號痛批陳尚潔是「殺人元凶、罪魁禍首」、「毫無悔意、說謊狡辯、枉為人母、強詞奪理、死不認罪」。