我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

圖利2億元、收賄逾2千萬…台「黃金署長」7罪判55年8月

記者林孟潔、張宏業／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消防署前署長黃季敏涉貪，最高法院昨判決7罪定讞，累計刑度55年8月，黃26日被拘提發監。(記者張宏業／攝影)
消防署前署長黃季敏涉貪，最高法院昨判決7罪定讞，累計刑度55年8月，黃26日被拘提發監。(記者張宏業／攝影)

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄逾2000萬元(台幣，下同)，圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國，檢方依貪汙治罪條例起訴求處無期徒刑；最高法院昨判決黃7罪各7月至14年徒刑，累計刑度55年8月，沒收金額1716萬元定讞，將由檢方聲請定應執行刑。

為防黃季敏潛逃，調查局北機站昨晚拘提他，移送台北地檢署發監執行。

檢方14年前偵辦黃涉貪案，搜索查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被戲稱為「黃金署長」。黃被調查時指示消防署前署長、時任副署長陳文龍等人偽造簽文，陳被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年。

黃季敏被控在亞航、無線電等採購案收賄，一審認定收受1924萬元，二審認定2066萬元；黃被控圖利台標公司部分，因台標與法商阿爾卡特廠合作，黃以署長名義赴法國考察，一件採購案考察8次，但卻都是考察知名景點，例如香坡堡、水道橋、亞維儂，法院認為動機和適法性有疑慮。

二審審理期間，黃季敏供稱因證人說謊才致一審判決錯誤，亞航案決策時他不在台灣，但二審不採信。案件上訴最高法院期間，去年黃限制出境、出海期限屆滿，台灣高等法院裁定境管延長8月，並讓黃配戴電子手環監控。

一審判黃季敏18年徒刑，二審改判16年，最高法院昨判決7罪定讞，通知檢方啟動防逃機制。至於黃於亞航直升機案分別收賄50萬及300萬元、防救災專用衛星通訊系統案圖利台標公司、偽造簽文等4罪部分，最高院認為二審就收賄犯行未具體說明黃違背職務行為為何，有事實不明、理由欠備的違誤，撤銷發回更審。

最高法院指出，黃季敏圖利台標公司部分，二審未詳加調查釐清設備費用請領要件、台標是否符合請領費用資格，及交付消防署使用的建置案相關設備有缺失等瑕疵，究竟屬尚未完工仍不得請領尾款，或僅是瑕疵修補或減少價金請求的問題。

偽造簽文部分，最高法院認為二審就4紙簽文內容是否失真，一方面認為並無不實，另方面又說明與事實有出入，有矛盾之處。

世報陪您半世紀

高院

上一則

谷立言會韓國瑜 關切軍購條例 韓：列為最優先議案處理

下一則

台美關稅談判結果 賴清德：台灣政府沒有一絲要改變

延伸閱讀

台前消防署長收賄千萬判刑55年 北檢怕他逃亡火速發監

台前消防署長收賄千萬判刑55年 北檢怕他逃亡火速發監
川普IEEPA關稅鬧劇糗大了…索回退款的中企可能笑到最後

川普IEEPA關稅鬧劇糗大了…索回退款的中企可能笑到最後
布碌崙財務顧問藉投資名義詐騙85萬 被控10罪

布碌崙財務顧問藉投資名義詐騙85萬 被控10罪
私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤