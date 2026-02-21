少年擅闖高雄輕軌 遭擦撞未受傷 釀停駛40分鐘送辦

我的頻道

記者石秀華／高雄21日電
高雄行人20日晚闖輕軌遭輕微擦撞，幸運未受傷，但釀列車停駛40分鐘；圖為輕軌示意圖。(記者石秀華／攝影)
高雄行人20日晚闖輕軌遭輕微擦撞，幸運未受傷，但釀列車停駛40分鐘；圖為輕軌示意圖。(記者石秀華／攝影)

大年初四晚間輕軌出意外，一名柯姓少年20日晚8時34分許在高雄輕軌C12 「駁二大義站」至C13 「駁二蓬萊站」之間路口闖越軌道，適輕軌行經該路口無法閃避，輕微擦撞少年，司機員緊急停車，所幸少年和車上乘客均未受傷，但造成列車停駛約40分鐘。

高雄捷運公司指出，這起意外發生在20日晚約8時34分許，輕軌於C12至C13站順行方向，行經大勇路口時和少年發生輕微擦撞，列車司機員立即緊急停車。

高捷指出，經確認少年無受傷，車廂內亦無旅客受影響，後續警方於現場進行相關蒐證作業，為避免車上旅客不適，行控中心通知司機員於晚間8時55分進行清車作業，並啟動局部運轉作業及接駁車作業。

有網友指，少年並非誤闖，是警示燈響起還硬闖，然後就聽到碰一聲。鹽埕警分局調查，當時柯姓少年徒步穿越少年穿越道，疑未注意輕軌列車經過，不慎與列車發生輕微碰撞。警方已於晚間9時6分蒐證完畢後，事故列車移動，全線恢復正常營運。

高捷公司呼籲旅客，年節期間，輕軌周邊活動眾多，請少年穿越輕軌軌道時，務必行走於專用之少年穿越道，並且應該遵守交通號誌質疑，避免違規造成事故，影響他人權益及危及自身安全。

警方指出，該名少年行為已涉嫌刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，全案依違反過失妨害舟車行駛安全罪及少年事件處理法等移送偵辦，肇責由交通大隊分析研判。

