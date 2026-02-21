赴泰國帶貓賺20萬？女遭拐去緬詐騙園區被痛毆、逼拍裸照

我的頻道

記者曾健祐／台中21日電

王姓男子在緬甸通達園區從事詐騙擔任「台灣人事部」主管，與郭姓男子共謀以帶緬因貓回台可獲20萬元台幣(約6300美元)酬勞話術，誘拐一名女子赴泰國、緬甸，對方一落地就被帶走，慘遭痛毆、拍裸照逼做詐，2個多月一毛錢都沒領到，還花了60幾萬元台幣(約1.9萬多美元)才回台，檢方依意圖營利以詐術使人出國罪起訴王、郭。

檢警調查，王男擔任緬甸「通達園區」某不詳詐欺組織的「人事部台灣部」主管，負責招募國人赴該園區從事境外網路電信詐欺，王並找來郭姓同夥合作。

檢警查出，郭男輾轉找到一名女子，向她佯稱去泰國3天，協助將緬因貓帶回台灣，就可拿到至少20萬元台幣的報酬，還提供她免費機票、住宿，女子不疑有他答應，並交付附照、LINE等給對方，經郭安排2025年1月3日抵達曼谷。

未料女子一落地，王男竟指示當地人蛇集團將她載往緬甸通達園區，後再轉至「普鹵園區」，期間女子遭王男、園區人員扣留護照、手機，行動自由也受到限制，無法求助。

檢方發現，女子若不配合，或是詐騙業績不佳，就會遭毆打、拍裸照，導致她不能、不敢或難以對外求助，直到她藉機傳訊息在台男友，經男友支付泰達幣（USDT）2萬元後，她同年3月20日才得以回台。

檢方訊時，王男否認犯行，辯稱他在緬甸詐欺園區曾從事詐騙，後來到生活組負責照顧台灣人起區，他認為自己不是在管理台灣人，只是負責「溝通」生活、工作上的事，沒有指使同夥誘騙女子，認為也遭陷害；郭男則稱自己是遭脅迫。

女子證稱，王男是緬甸園區台灣組的負責人，郭則在旁輔佐王，自己被誘騙去緬甸做詐騙，若不從會被毆打，她在園區工作「完全沒獲得任何報酬。」另有相關入、出境紀錄及對話可佐。

檢方偵結，從重依意圖營利以詐術使人出中華民國領域罪起訴王男、郭男。

緬甸 詐騙 泰國

