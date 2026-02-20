控夫要殺她訴請離婚審理大逆轉 女外遇生子反賠百萬

我的頻道

記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹陳女以張姓丈夫在臉書貼利刃照疑殺妻為由訴請離婚，未料法院審理時竟大逆轉。張男因女兒長相不像自己，鑑定後驚見撫養6年的骨肉竟是「別人的種」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Negative Space）
新竹陳女以張姓丈夫在臉書貼利刃照疑殺妻為由訴請離婚，未料法院審理時竟大逆轉。張男因女兒長相不像自己，鑑定後驚見撫養6年的骨肉竟是「別人的種」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Negative Space）

新竹陳女以張姓丈夫在臉書貼利刃照疑殺妻為由訴請離婚，未料法院審理時竟大逆轉。張男因女兒長相不像自己，鑑定後驚見撫養6年的骨肉竟是「別人的種」，憤而反訴提告休妻。新竹地院認定陳女外遇產女破壞信賴，判准離婚並賠償張男110多萬(台幣，下同，約3.5萬美元)。

陳女控訴，張男生活習慣不良且沉迷電玩，導致居家環境混亂，甚至在去年2月間，於臉書張貼鋒利刀具照片，發文稱「人家送的，找一天試用看看」、「花錢捅了這一刀」等語，令她與家人極度恐慌，認為丈夫意圖殺妻，晚上睡覺還得鎖門，因此請求休夫。

張男反控，該照片僅是單純試用廚具，且反控家中髒亂是陳女家人所致。最令他崩潰的是，親友長期質疑女兒長相與他毫無相似之處，他在收到妻子離婚訴狀後，於去年7月帶著女兒鑑定DNA，結果證實雙方完全沒有血緣關係。這打擊讓他陷入憂鬱焦慮，甚至因長期壓力導致嚴重缺牙。

法官調查，張男臉書發文語意模糊，難以認定有具體殺妻意圖，反倒是陳女在婚姻存續期間與他人合意性交，並瞞著丈夫生下孩子，讓張男在不知情下撫育多年，違反婚姻忠誠義務，且嚴重侵蝕兩造信賴基礎，造成婚姻重大破綻。

法官認為，雙方婚姻已生重大破綻，判准離婚；另陳女隱瞞外遇產子行為，已對配偶身分法益重大侵害，判陳女應賠償張男侵權行為及離婚慰撫金共80萬元，另需返還這3年來由張男代墊的扶養費30萬6000元，共計110多萬。

DNA

