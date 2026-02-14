「最貪女檢」索賄2300萬判12年 第6次申請假釋遭駁回

高檢署前檢察官陳玉珍收賄2300萬元台幣判刑12年確定，第6度申請假釋被矯正署駁回。(本報資料照片)

有「最貪女檢察官」之稱的台灣高檢署前檢察官陳玉珍，向電玩業者索賄2300萬元(台幣，下同)，依貪汙罪判處有期徒刑12年確定，2019年發監執行；她第6度申請假釋，矯正署假釋審議委員認為，陳女破壞公權力公正執行，再次駁回申請案。

陳玉珍2019年3月發監桃園女子監獄執行，2021年7月申請轉台中女子監獄附設外役分監服刑迄今，她服刑過半以後，多次申請假釋都未成功，矯正署日前駁回她的第6次申請案。

矯正署認為，陳玉珍犯行時是職司指揮偵查犯罪的檢察官，卻無法廉潔自持，向業者索賄犯下貪汙罪，收受電玩業者賄款再利用職權包庇賭博犯罪，犯罪時間長達7年，她的犯行嚴重破壞公權力執行的公正性，不符合假釋條件。

司法官學院25期結業的陳玉珍，歷任宜蘭、新北地檢署主任檢察官，還曾參與偵辦「尹清楓命案」，因最高檢察署前特偵組執行「正己專案」一波查緝司法官貪瀆犯罪中箭落馬。

陳玉珍1996年認識賭博電玩業者施永華後，施為尋求陳玉珍包庇電玩店經營，1999年12月至2006年6月按月行賄陳玉珍25萬元；陳玉珍利用地檢署對同一被告「後案併前案」的分案規則，將施的所有案件轉由自己分案偵辦，再濫權不起訴施。

陳玉珍一審依貪汙罪判刑12年，她提上訴，二審期間，以罹患精神疾病為由不斷請假，仍判刑12年，她再上訴，最高法院2019年2月27日駁回上訴案，判刑確定。