美跨國通報 台中男雲端兒少性影像揭犯行 另2人性侵兒少

記者曾健祐／台中6日電
林男持有兒少性影像超過10年，警方接獲美國單位通報查獲，此為示意圖與本案無關。(本報資料照片)
林姓男子10多年前讀高中時，從不詳網站下載兒少性影像，將其中6部影片放在谷歌雲端硬碟持有至今，直到去年4月刑事局接獲美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」情資，林才被查獲，台中地院依兒童及少年性剝削防制條例判他2月徒刑。

嘉義也曾有兩起兒少性影像上傳谷歌雲端空間，經NCMEC通報台灣檢警查辦的案例。據了解，美國NCMEC定期網路巡邏，透過谷歌公司的電子信箱、雲端硬碟使用人，從IP位置來掌握所在地，NCMEC也會出具相關報告，附上兒少影像截圖等轉交該國司法單位偵辦。

檢方調查，林自不詳網站取得、持有6部兒少性影像，存放在自己的谷歌雲端硬碟，台方去年4月24日接獲NCMEC通報，刑事局國際科、台中清水警分局共組專案小組偵辦。

檢訊時，林坦承2013年至2016年讀高中時，從不明網站下載檔案，存在谷歌雲端硬碟至今；林說，他的雲端硬碟僅有個人可以觀看，未開立共享權限給其他人。檢方查無其他證據證明林將影像上傳至其他網路平台，或以其他方式供不特定人觀覽。

台中地院審酌林是心智成熟的成年人，清楚影片都是兒童或少年，卻為滿足私欲下載、持有，妨害兒童及少年身心健全，考量他認罪、影片數量不多，依無正當理由持有兒童及少年之性影像罪判他2月刑，得易科罰金。

嘉義縣曾姓游泳教練因教學認識8名少年，卻與他們口交、撫摸生殖器，還用手機拍攝性影像，事後雖刪除但因手機「自動備份」上傳雲端，經谷歌公司發現向NCMEC反映，情資轉由刑事局偵辦，嘉義地院依兒童及少年性剝削防制條例判曾1年7月徒刑，緩刑5年。

嘉義莊姓男子2014年起，受老闆委託照顧對方兩名未成年孫女，莊男卻持續對姐妹性侵、拍性影像，還將部分影像上傳至雲端硬碟，同樣也經由美國NCMEC通報台灣，嘉義地院依強制性交等18罪判他9年6月刑。

