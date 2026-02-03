台漁船獵殺海豚當鯊魚餌被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

漁船返港後，專案小組現場監卸遠洋漁船卸貨。(屏檢提供)

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼 籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大 漁業暨海洋部通報我國，屏東地檢署偵辦起訴船長田男，屏東地院近日審結，田男違反野生動物保育法重判處有期徒刑2年2月。可上訴。

判決指出，漁勝發號在2024年5月29日從屏東縣鹽埔漁港出港捕魚後，從5月29日到8月21日作業航程期間，行經北太平洋海域時，船長田男指揮10名印尼籍船員持漁槍捕獵海豚，再支解分割成掌心大小碎塊後，放在船艙冰箱，作為鯊魚延繩釣免費餌料，獵捕43尾海豚，之後將沒有用完的海豚屍塊與外皮，在返台前丟棄在外海。

漁勝發號在北太平洋海域宰殺保育類海豚，全程經加拿大漁業暨海洋部在空中監控潛在違規並錄得影像畫面做成書面報告書（即DFO報告），2024年10月28日將此案轉送農業部 。檢方獲報偵辦，2025年7月漁船返台後，拘提田姓船長及6名船員，另4名船員已離船發布通緝。6名印尼籍船員緩起訴處分1年，須各別向公庫支付6萬。田姓船長違反野保法起訴。

法院審理期間，田男坦承犯案，法官認為，田男明知海豚是我國公告列管珍貴稀有保育類野生動物，竟未經許可恣意獵捕，破壞海洋生態秩序及國家對野生動物的保育管理，且獵捕、宰殺的數量高達43隻，對海洋生態環境造成實質且難以回復損害。田男雖然自述其犯罪動機，是為增加抓捕鯊魚產量而以海豚作為額外餌料，不是出於娛樂、殘虐或炫耀心裡，但乃是出於自利、有利可圖的考量的犯行。

庭訊時，田男辯稱，政府對漁民法令宣導不足，近年我國國際漁權受壓抑，致漁業經營環境惡化等語。法官認為，縱屬漁業政策及國際環境層次的結構性問題，田男身為實際從事漁業，對相關保育規範存在與基本禁止內容，尚難諉為不知。

法官認為，田男獵捕數量高達43隻，其行為並非迫於一時生計危機，而是將違法手段作為經營策略一環，田男辯稱所指的制度性不利因素，仍難據此對於田男責刑責大幅下修。此案所侵害是海洋生態與環境保育法益，具高度公益性與不可回復性。本案的刑罰除回應田男個別責任外，更肩負彰顯國家對生態保育重視的象徵性與規範性功能，避免遭仿效。