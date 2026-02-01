陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

陽明海運旗下貨輪「環明輪」於1月29日入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。（記者巫鴻瑋／攝影）

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上億元台幣（約320萬美元），其中尤姓船長涉重嫌，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

環明輪上月27日自越南 海防港啟程，原定航程28日停靠香港 後再返回台灣，但該船調整航程，未停靠香港直接返台，29日深夜抵達高雄港後，海關人員早已接獲情資，一靠岸即登船檢查，在船艙查獲以油紙袋分裝的海洛因磚及粉末，當場查扣。

陽明海運聲明指出，環明輪停泊港口時，船員發現船上有疑似違禁品，通報船舶安全官，陽明海運獲報立即要求相關人員錄影封存，並主動通報海巡署與調查局，配合檢調釐清，全案僅有一名船員被檢調留置調查，其餘船員及船舶均正常營運。

據了解，查扣這批「雙獅地球標」海洛因，是在越南海防港由當地越南伙食供應商夾藏在菜籃及包裹運送上船，包含38塊完整的高純度海洛因磚，以及不少海洛因碎磚及粉末，總重逾15公斤，市價上億元台幣。

據所屬貨輪船員所述，涉案船員疑似利用一批私菸買通越南海關人員，讓越南當地海關「睜一隻眼閉一隻眼」放行，竟順利讓環明輪載著大批海洛因從越南海防港離境，並返回台灣。

不過因越南當地海關人員在查獲海洛因過程中與船員、當地伙食供應商之間曾爆發衝突，有基層船員坦承曾看見毒品被運到船上，甚至被越南海關翻出時就已經覺得大事不妙，但礙於船上幹部權勢不敢當面質疑，未料剛抵達高雄港，就又被台灣海關人員查獲。

涉案的尤姓船長剛接掌環明輪僅14天，涉嫌與東南亞 跨國運毒集團聯繫走私，因與越南海關人員發生衝突，引起其他船員起疑，才發現疑似走私毒品，主動向公司通報。

檢方表示，涉案的陽明海運高級船員等涉案人員已被帶回調查，全案朝違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌偵辦。