我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

記者巫鴻瑋／高雄1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陽明海運旗下貨輪「環明輪」於1月29日入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。（記者巫鴻瑋／攝影）
陽明海運旗下貨輪「環明輪」於1月29日入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。（記者巫鴻瑋／攝影）

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上億元台幣（約320萬美元），其中尤姓船長涉重嫌，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

環明輪上月27日自越南海防港啟程，原定航程28日停靠香港後再返回台灣，但該船調整航程，未停靠香港直接返台，29日深夜抵達高雄港後，海關人員早已接獲情資，一靠岸即登船檢查，在船艙查獲以油紙袋分裝的海洛因磚及粉末，當場查扣。

陽明海運聲明指出，環明輪停泊港口時，船員發現船上有疑似違禁品，通報船舶安全官，陽明海運獲報立即要求相關人員錄影封存，並主動通報海巡署與調查局，配合檢調釐清，全案僅有一名船員被檢調留置調查，其餘船員及船舶均正常營運。

據了解，查扣這批「雙獅地球標」海洛因，是在越南海防港由當地越南伙食供應商夾藏在菜籃及包裹運送上船，包含38塊完整的高純度海洛因磚，以及不少海洛因碎磚及粉末，總重逾15公斤，市價上億元台幣。

據所屬貨輪船員所述，涉案船員疑似利用一批私菸買通越南海關人員，讓越南當地海關「睜一隻眼閉一隻眼」放行，竟順利讓環明輪載著大批海洛因從越南海防港離境，並返回台灣。

不過因越南當地海關人員在查獲海洛因過程中與船員、當地伙食供應商之間曾爆發衝突，有基層船員坦承曾看見毒品被運到船上，甚至被越南海關翻出時就已經覺得大事不妙，但礙於船上幹部權勢不敢當面質疑，未料剛抵達高雄港，就又被台灣海關人員查獲。

涉案的尤姓船長剛接掌環明輪僅14天，涉嫌與東南亞跨國運毒集團聯繫走私，因與越南海關人員發生衝突，引起其他船員起疑，才發現疑似走私毒品，主動向公司通報。

檢方表示，涉案的陽明海運高級船員等涉案人員已被帶回調查，全案朝違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌偵辦。

越南 香港 東南亞

上一則

藍中常委選舉 陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬入列

下一則

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變

延伸閱讀

陽明海運貨輪涉嫌「走私海洛因」船長遭收押

陽明海運貨輪涉嫌「走私海洛因」船長遭收押
越女富豪詐欺440億免死 向法官求情「柏金包留兒孫紀念」

越女富豪詐欺440億免死 向法官求情「柏金包留兒孫紀念」
美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手

美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手
關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克