他偷吃人妻 竟將性影像傳綠帽夫 判刑5月不得緩刑

林姓男子與人妻搞曖昧，還上傳性影片給對方丈夫，遭判刑5個月但不得緩刑；圖為台南地院。（本報資料照片）

林姓男子前年5月間與人妻搞曖昧，並在新營、六甲摩鐵內拍攝2人性交影像，還未經同意以LINE 將2部影片及4張照片傳給對方丈夫觀看，人妻經丈夫告知後報警，警方持搜索票找上門，查扣手機已無性影像，林坦認犯行，法官認他未經他人同意，無故以他法供人觀覽性影像罪判刑5月。

案發後，人妻因林男散布其性影像，還向台南地院聲請保護令，並以林男與丈夫之間LINE對話紀錄截圖等相關資料佐證，報警處理。檢警調查，在林男手機及其雲端資料，已無人妻性影像。

台南地院審酌，林不思尊重他人隱私權益，且無視法紀，擅自將他與女方性行為過程中所拍攝的性影像傳送給女方配偶觀看，所為造成其精神上不安、痛苦及心理上壓力，也危害法治秩序，很不應該。

同時，考量林素行、犯罪動機、手段及情節，犯後坦認犯行，他與女方因就賠償金額差距過大、無法達成共識而未能調解成立，及家庭、經濟狀況等一切情狀，認林犯未經他人同意，無故以他法供人觀覽性影像罪判刑5月，可易科罰金。

然而，林及律師向法官請求緩刑宣告，法官審酌林對於女方所造成精神上傷害，迄未獲得女方諒解，實有藉由刑罰執行以促其警惕、避免再犯必要，未給予緩刑。