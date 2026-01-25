我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

他偷吃人妻 竟將性影像傳綠帽夫 判刑5月不得緩刑

記者邵心杰／台南25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
林姓男子與人妻搞曖昧，還上傳性影片給對方丈夫，遭判刑5個月但不得緩刑；圖為台南地院。（本報資料照片）
林姓男子與人妻搞曖昧，還上傳性影片給對方丈夫，遭判刑5個月但不得緩刑；圖為台南地院。（本報資料照片）

林姓男子前年5月間與人妻搞曖昧，並在新營、六甲摩鐵內拍攝2人性交影像，還未經同意以LINE將2部影片及4張照片傳給對方丈夫觀看，人妻經丈夫告知後報警，警方持搜索票找上門，查扣手機已無性影像，林坦認犯行，法官認他未經他人同意，無故以他法供人觀覽性影像罪判刑5月。

案發後，人妻因林男散布其性影像，還向台南地院聲請保護令，並以林男與丈夫之間LINE對話紀錄截圖等相關資料佐證，報警處理。檢警調查，在林男手機及其雲端資料，已無人妻性影像。

台南地院審酌，林不思尊重他人隱私權益，且無視法紀，擅自將他與女方性行為過程中所拍攝的性影像傳送給女方配偶觀看，所為造成其精神上不安、痛苦及心理上壓力，也危害法治秩序，很不應該。

同時，考量林素行、犯罪動機、手段及情節，犯後坦認犯行，他與女方因就賠償金額差距過大、無法達成共識而未能調解成立，及家庭、經濟狀況等一切情狀，認林犯未經他人同意，無故以他法供人觀覽性影像罪判刑5月，可易科罰金。

然而，林及律師向法官請求緩刑宣告，法官審酌林對於女方所造成精神上傷害，迄未獲得女方諒解，實有藉由刑罰執行以促其警惕、避免再犯必要，未給予緩刑。

LINE

上一則

美國防戰略反映「美國優先」 藍委憂美對台安全承諾更不確定

下一則

禁用行動電源挨轟 北捷收回成命 澄清文又被批玩文字遊戲

延伸閱讀

大罷免亮票 趙少康判拘役55日緩刑 同日發表新書 藍綠白要角出席

大罷免亮票 趙少康判拘役55日緩刑 同日發表新書 藍綠白要角出席
趙少康大罷免「2次亮票」法官判拘役55日還可緩刑

趙少康大罷免「2次亮票」法官判拘役55日還可緩刑
台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費 遭重判7年10月

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費 遭重判7年10月
撕香港立會候選人海報 翁判賠7.4美元 監禁4周緩刑18個月

撕香港立會候選人海報 翁判賠7.4美元 監禁4周緩刑18個月

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅