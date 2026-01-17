砍彰化「芭樂公主」26刀致慘死 男友判無期定讞

彰化縣溪州鄉芭樂園情殺案現場，血跡被泥土吸收已完全看不到。(本報資料照片)

彰化縣男子賴志忠不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，3年前夥同助手張錫麒，先以膠帶綑綁，再拿西瓜 刀狂砍鄭女26刀，害鄭女失血過多身亡，連左手掌也只剩下皮連結，最高法院依殺人罪判賴無期徒刑、張3年6月徒刑定讞。

賴志忠和鄭女合夥經營芭樂集貨場，鄭女也有「芭樂公主」的稱號；因鄭女提出分手，賴認為鄭女沒有將芭樂集貨場財務處理清楚、覺得自己被利用，若兩人真的分手，自己將一無所有，而萌生殺人動機。

賴志忠2023年12月7日上午和張錫麒到芭樂園，張先用膠帶綑綁鄭女的雙腿，再由賴拿西瓜刀狂砍鄭女的軀幹、四肢26刀，其中19道傷深度超過1公分，左肩胛部的刀傷砍穿胸壁深入胸腔，左手掌第1至第4手指被砍斷剩皮連結。

賴志忠犯後再拿西瓜刀敲爛鄭女車輛的擋風玻璃和車門，又聽到鄭女以手機擴音講電話求救的聲音，再次返回芭樂園，拿走手機丟棄在大排水溝，阻擋鄭女求救，鄭女送醫後仍因大量出血，導致低血容性休克而身亡。

彰化地方法院國民法官庭一審依殺人等罪判賴志忠無期徒刑、張錫麒3年6月徒刑；檢方和賴皆上訴，賴認為量刑過重，檢方則認為量刑過輕。

二審認為一審認定事實適用法律並無違背經驗法則或論理法則，也無任何違誤或不當，量刑妥適，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

鄭女哥哥對於判決結果感到「相當失望」，直呼賴嫌預謀殺人極其冷血「泯滅人性」，認為賴男「應該要判死刑 」，他說一家人對司法感到非常失望。