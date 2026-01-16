北捷隨機殺人4死案 嫌犯涉8罪自殺非失足 檢定調單獨犯案

台北市1219無差別攻擊事件釀4死12傷，凶嫌張文死亡，台北地檢署15日偵結不起訴。北市刑大大隊長盧俊宏透過3D模擬動畫，說明張文當天整個犯案過程。（記者杜建重／攝影）

台北市1219無差別攻擊事件4死12傷，凶嫌27歲張文身亡，台北地檢署認定張文涉殺人等8罪，指他家庭關係明顯斷裂、社交圈極度貧乏，預謀規畫，存有致敬或模仿「鄭捷」意圖，表達式暴力犯罪 後墜樓自殺，因死亡不起訴處分。張文另涉妨害兵役，桃園地檢署同樣不起訴處分。

檢方也認定，張犯案後決定自殺而非失足墜樓，沒有證據顯示張有不明資金來源或有共犯，定調張文單獨犯案，沒有境外勢力介入。

檢警昨公布調查報告，張單獨犯案，無特定政治、宗教偏好，金流無異常；張網路搜尋紀錄顯示，作案前一年半時間，關注國內外隨機殺人新聞報導，其中北捷隨機殺人案鄭捷相關紀錄512筆，存有致敬或模仿意圖；另下載存有「越南 屠夫」分屍凶殺案照片。

專案小組成功破解張文加密筆電，解鎖平板取得雲端上攻擊計畫書，約談親友，查出張文從電子公司離職後幾與家人斷聯，曾說要殺人「死之前幹一票大的」。2023年辭去保全工作，一次領出存款，同年12月17日在筆電創建「金錢規劃」檔案，萌生無差別攻擊案犯意。

張文案發當天騎機車至中山區三處縱火，被民眾及消防分隊撲滅，僅一人嗆傷；張文隨後回公園路租屋處燒毀電競筆電等物，穿上連身雨衣，拉裝煙霧彈、凝固式汽油彈手推車，從北捷M8出口進站在M7出口地下一樓空曠處；下午五時許戴上防毒面罩、換上戰術背心，拋擲煙霧彈、汽油彈、抽出刀械，余家昶見狀挺身阻止被攻擊死亡。張折返住處點燃剩餘煙霧彈，變裝混進人潮至中山地下街。

檢方說，張詳盡執行攻擊計畫，在捷運中山站一號出口景觀平台查看現場狀況，才回旅館重新整備，以iPad觀看「新聞直播報導」後變更計畫，原大量投擲汽油彈、煙霧彈，改帶四把刀、三顆煙霧彈、六瓶汽油彈至中山南西圈。

下午六時許，張在捷運中山站前丟擲二顆煙霧彈，走向誠品南西店途中，持長刀攻擊蕭姓機車騎士，闖進誠品南西店持刀無差別攻擊民眾，再逃往頂樓墜樓死亡。

檢方說，依張文攻擊計畫書時序，「中山百貨」攻擊後即為計畫終結，無後續規畫；張墜樓前，於頂樓陸續將眼鏡、護具等隨身裝備卸下，兩把長刀棄置現場，若想逃脫，大可變裝一般民眾逃離。

相關的監視影像、車辨紀錄、悠遊卡使用等紀錄，張文均單獨一人，三支手機門號、社群軟體，未見明顯發文、互動或持續與人對話、聯繫跡象。

張文攻擊計畫書2025年10月5日創建，編輯到12月16日，計畫未分享他人，他單獨、長期籌備策劃，沒受到犯罪組織、宗教、境外勢力或共犯指示。

ChatGPT 曾答「宇宙毀滅前無法破解」

檢警專案小組從張文筆電、平板找出犯案動機及犯罪計畫，過程中一度問ChatGPT破解方法，得到結論竟是「宇宙毀滅前無法破解」，幸好團隊沒放棄，再與華碩專業人員研究下破解，查出張2年前就預謀。

台北市刑大隊長盧俊宏指出，日前已查扣到張文的平板電腦，鷹眼小組調閱監視器畫面查到張文去年11月17日在北捷滑平板、看人潮，警方以特殊軟體，1秒30張影像定格在張文平板，檢視、截圖手指點擊平板數字的影像，「拼湊出密碼」，取得儲存在雲端的資料。

盧俊宏說最困難的是破解被燒毀的華碩電競筆電，當時專案小組因無法破解筆電關鍵硬碟，還問了ChatGPT該如何破解方法，ChatGPT坦白回答「宇宙毀滅前無法破解」，聽到這答案專案小組一度有些絕望，但仍沒放棄。

盧俊宏透露，透過華碩公司找了國外專家團隊飛到台灣，與刑事局、北市刑大科技偵查隊研究破解方法，經1、2天試驗終於破解張文的電競筆電，雖然沒有找到張文留言，但找出了金錢計畫、投擲式燃燒瓶文件檔等關鍵檔案，推論長期策劃本案。

專案小組破解張文的電競筆電查出，張文在2023年12月17日有創建「金錢規劃.txt」檔案，最後在2025年12月15日開啟即刪除，與案發日極為相近，研判張文的犯罪計畫起始點，從領出大筆現金金錢管理模式轉變後，早在2023年12月17日萌生無差別攻擊犯意。電競筆電中還破解找出張文在2024年1月間創建「投擲式燃燒瓶文件檔」

專家研判 張文想要社會關注

張文隨機殺人事件，檢方協請三位專家學者任鑑定人，認定張的動機是一種追求「最大社會張力」的表達式暴力行為，犯罪核心並非反社會人格的衝動型犯罪。

調查報告指出，張文已死亡，無從以訊問方式確認犯罪動機，不過張行為時無證據證明他辨識行為違法能力確因精神障礙或其他心智有顯著減低情況，且不是為了特定政治、宗教訴求進行恐怖攻擊。

報告指，張文慣於面對挫折或壓力時以逃避因應，長期下來伴隨社會退縮、逃避與孤立等複合式因素而生反社會傾向。張文長期處於社會邊緣狀態，累積對社會挫折感與被排除感，誘發模仿效應，行為並非單純源於衝動的即時暴力，而是以追求社會面震撼目的的表達式犯罪。

檢察官協請銘傳大學社會科學院院長黃富源、 中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚、警察大學行政警察學系教授任許福生進行專家鑑定，研判張文犯罪動機。

專家認為，張文非政治性恐怖攻擊組織活動所導致的暴力犯罪，而是一種高度計畫選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的的表達式單獨犯罪行為。

鑑定人認為，隨機殺人案具有明顯、縝密及長期事前準備與犯罪規畫，顯示張文殺人動機不是典型反社會人格所呈現的衝動性、短視性特質。

因此，檢方定調，張文殺人案的犯罪動機，應「理解」為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。