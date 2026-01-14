我的頻道

75億福建大壩查出偷工減料 數十人被問責

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

記者胡瑞玲／台北即時報導
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)
華航機組人員傳發生出國住宿惹爭議，根據媒體爆料，澳洲一晚要價10895台幣(約344美元)的斯坦福廣場酒店，半個月內接連遇到2起華航空姐奧客事件，導致房間淹水，皆拒絕賠償。對此，華航回應，獲悉情況後已第一時間立即展開調查，由分公司主管親自說明向飯店致歉，將依飯店實際損失進行賠償。

根據「記者爆料網」接獲爆料指出，澳洲布里斯本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Brisbane）」在短短半個月內，接連發生2起疑似華航空姐不當使用客房設施，包含一人釀房間淹水，嚴重到需拆除整間房的地毯；另一位則讓幼童在浴室內戲水，均導致房間淹水事件，也皆拒絕賠償，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

爆料指出，首起事件發生於去年12月中旬，一名執飛CI-053布里斯本航班的華航空姐入住該飯店時，疑似在浴室打開水龍頭放水後，返回床上與男友通電話，隨後睡著，導致浴室溢水，整間房間地毯泡水。飯店評估後認為損害嚴重，須拆除並更換地毯及部分裝潢，並向華航總公司求償澳幣2200元(約1468美元)。

然而，該名空姐對賠償結果表示不服，拒絕支付相關費用，並向工會申訴，主張自己已主動通知飯店房間淹水，已盡到告知義務，不應負擔賠償責任。飯店方面則指出，該房間因損毀嚴重，在空姐退房後一段時間內無法再對外出租，造成營運損失。

第二起事件則發生在今年1月1日，同樣為CI-053班機。一名華航空姐帶著丈夫與幼童同行入住飯店，替幼童洗澡時，疑似將浴缸外排水孔以止滑墊遮住，並將蓮蓬頭朝外噴水，讓孩童在浴室內戲水，導致大量積水。水勢不僅淹滿浴室四周，還滲漏至樓下房間。

爆料人指出，事發後空姐曾向房務人員索取大量毛巾清理，但退房後，清潔人員仍發現浴室中央殘留一大灘積水，而相關人員已離開飯店。

對於接連發生的事件，斯坦福廣場酒店已向華航提出嚴正抗議。據了解，華航布里斯本高層主管隨後親自前往飯店致歉。爆料人憂心，這些事件不僅影響華航機組未來在當地飯店的住宿權益，也可能讓澳洲飯店業者對台灣旅客留下負面印象，甚至導致華航被布里斯本部分飯店列入黑名單。

對此上述2起事件，華航表示，公司獲悉情況後已第一時間立即展開調查，由分公司主管親自說明向飯店致歉，將依飯店實際損失進行賠償。對於因同仁個人行為所造成之損害，公司將依相關規範要求當事人承擔責任並依規定辦理。

華航 澳洲

