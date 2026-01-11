過期豬排銷全台 逾萬片已下肚 負責人遭判刑1年6月

我的頻道

記者巫鴻瑋、簡慧珍／台北11日電
彰化縣全芳味食品公司將過期冷凍豬排更改效期後流入市面，上萬片已被消費者吃下肚。（記者巫鴻瑋／翻攝）
彰化縣全芳味食品公司將過期冷凍豬排更改效期後流入市面，上萬片已被消費者吃下肚。（記者巫鴻瑋／翻攝）

彰化縣全芳味食品公司向上游供應商進貨冷凍豬排，因銷售不佳導致大量豬排過期，蔡姓負責人不甘損失，指示員工塗銷有效日期後改標，並隱瞞下游盤商，導致上萬片過期豬排透過臉書直播、批發商流入市面，被消費者吃下肚。高雄地院認為蔡嚴重危害食安，依違反食品安全衛生管理法判刑1年6月，並處全芳味公司100萬元（台幣，下同，約3.1萬美元）罰金。

全芳味公司2022年4月間向上游食品廠商進貨逾2萬3000片冷凍豬排，效期僅至同年9月16日，因銷售不如預期，過期前僅賣出不到2000片，大量冷凍豬排堆置倉庫。蔡不甘損失，明知產品過期應報廢，卻萌生歹念，將過期豬排重改有效日期後銷售。

蔡從2022年到2024年間，多次指示員工或利用假日雇用外籍臨時工，以去漬油擦掉包裝的製造與有效日期，再用打印機印上偽造的日期，將有效日期「一改再改」，只要下游有訂貨，即改為新日期出貨，甚至有部分豬排已標示到2025年，過期超過兩年。

檢方查出這批過期冷凍改標豬排被以每包70至80元價格，賣給不知情的下游盤商，再流入超市賣場、LINE團購及臉書直播銷售。2024年10月，上游供應商員工驚見自家早已停產的豬排在網路上銷售，追查下才揭發本案。

經統計，蔡透過此手法，獲利逾22萬元（約6900美元），估計有上萬片過期豬排被消費者吃掉，連帶上、下游不知情的廠商也受到牽連，憤而向他求償。

高雄地方法院認為食品過期可能變質，危害人體消化、內分泌系統，蔡身為食品業者，卻在兩年間販售過期長達1到2年的冷凍豬排，受害客群涵蓋老弱婦孺，考量行為對廣大消費者權益危害甚巨，依法判刑並沒收犯罪所得，另處全芳味公司100萬罰金。

彰化縣衛生局昨表示，全芳味豬排倉儲廠在南投縣，被查出違反食安法後，廠內剩餘300箱、6000多包豬排，前年12月由彰化廚餘業者銷毀，並依規定停工。

全芳味公司設址彰化縣埔心鄉員鹿路，工廠昨無人應門。彰化縣衛生局指出，冷凍豬排過期3年，已依食安法撤銷全芳味經營食品買賣許可登記，待訟訴確定後決定行政裁罰金額。

彰化全芳味食品公司販售過期豬排、篡改有效日期遭判刑，10日該公司大門緊閉，也無人...
彰化全芳味食品公司販售過期豬排、篡改有效日期遭判刑，10日該公司大門緊閉，也無人應答。（記者簡慧珍／攝影）

