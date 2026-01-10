馬英九、蔡英文都受害…台房仲盜賣個資 搜出2億筆遭收押

我的頻道

記者張宏業、林孟潔／台北10日電
知名房仲林聿暐（中）涉勾結社區保全盜賣個資，遭檢方聲押禁見獲准。(記者張宏業／攝影)
知名房仲林聿暐（中）涉勾結社區保全盜賣個資，遭檢方聲押禁見獲准。(記者張宏業／攝影)

調查局掌握情資，知名房仲林聿暐涉勾結社區保全，以現金購買或抵債方式取得個資，再賣給車貸人員牟利，資安站前天搜索7處地點，約談林男等4人到案，台北地檢署偵訊後，認為林男對個資來源與買家身分均不透露，且有串滅證之虞，昨天向法院聲押禁見獲准。

同案約談的貸款仲介鄭仲廷、林士明各也涉販賣個資，檢方訊後各以5萬元(台幣，下同)交保，另一人請回。

據調查，林聿暐曾因販售個資查詢神器「小白機」獲判緩刑，他疑改寫密碼更新資料後，上網兜售牟利。

檢警在2021年查獲號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），號稱擁有陳水扁、馬英九蔡英文三任總統在內的1.75億筆個資，且會不定時更新資料，林聿暐當時向溫姓前房仲取得小白機販售，獲利15萬元，後來被查獲判刑4個月，近日重操舊業又被捕。

調查另發現，林聿暐從2023年起，也與不少大型社區保全人員合作，曾用5000元代價，以包裹式購買特定社區住戶資料，有時也向不動產開發人員取得。

林聿暐取得個資後，透過周姓同業介紹買家購買，林男則會給對方5000元佣金作為介紹費，調查局搜索扣押林男的雲端硬碟，容量有400GB，裡面有多達近2億筆個資，且手機內的LINE軟體還有傳送戶政資料給買家的截圖。

不過，林聿暐對個資來源、買家身分都說「不記得」、「忘記了」，檢方認為林男說詞避重就輕，是否有將個資賣給不法分子或詐團，有必要羈押查明究竟。

