我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

DIY「車禍斷腿」診斷書想暫緩入獄 台女反被加重判刑10年

記者陳恩惠／桃園9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
妙齡陳女因案獲判9年餘定讞，去年中桃檢通知入獄服刑，她為了拖延入監時間，先後變造及偽造交通事故當事人登記聯單和林口長庚醫院診斷證明書，但遭檢方識破，桃園地檢署依行使變造及偽造私文書罪嫌起訴。(記者陳恩惠／攝影)
妙齡陳女因案獲判9年餘定讞，去年中桃檢通知入獄服刑，她為了拖延入監時間，先後變造及偽造交通事故當事人登記聯單和林口長庚醫院診斷證明書，但遭檢方識破，桃園地檢署依行使變造及偽造私文書罪嫌起訴。(記者陳恩惠／攝影)

陳姓女子因案被判9年多，去年中接獲桃園地檢署的入監通知，為求暫緩服刑，先偽造警方的交通事故聯單郵寄給執行科「請假」，檢要求補件又偽造林口長庚診斷證明，宣稱骨折需靜養試圖矇騙，桃園地檢署將她依變造、偽造文書等罪起訴，妙齡辣妹出獄後，恐已成熟女。

起訴指出，29歲陳女因故觸法遭判刑確定至少9年5月徒刑，2024年6月初接獲桃園地檢署通知入監執行，她為了想暫緩服刑，想辦法拖延，先將6月19日發生車禍時，簽收的桃園市政府警察局道路交通事故當事人登記聯單的當事人收執聯為底稿，將日期由19日竄改為17日，將此單郵寄給桃檢求暫緩執行。

桃檢執行科檢察官收件，去函通知陳女補件，必需提供診斷證明書否則不予暫緩，陳女於是按照長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院的診斷證明書作為底稿，以電腦繕打她於2024年6月17日經診斷受有「創傷性頭部損傷合併腦震盪」、「右膝挫傷合併內側副韌帶撕裂傷」、「遠端股骨線性骨折」、「雙前臂、四肢多處擦挫傷」、「眩暈」等傷勢。

此外，陳女也偽造醫囑稱「病患因車禍導致上述病因於2024年6月17日入住骨科病房，經接受股骨幹骨折開放性復位術，肌腱或韌帶完全切斷修補治療後於2024年6月25日出院，後續仍需定期門診追蹤複查及復健治療，患肢不宜激烈運動，前期宜靜態休養至少三個月」，開立日期「中華民國113年6月25日」等內容後列印，並黏貼於診斷書的底稿上，影印後再以傳真方式將診斷證明書提交給地檢署行使。

不過這份粗製的「DIY診斷書」最終難逃法眼，地檢署根據陳女證明書去函林口長庚醫院，發現車禍傷勢及相關內容全屬虛構，陳女的行為已生損害於地檢署審核執行刑罰、警察機關管理交通及醫院管理病歷的正確性。

檢方認為，陳女行為已觸犯刑法第216、210條的行使變造私文書罪嫌及行使偽造私文書罪嫌，兩罪犯意各別、行為互殊，應分論併罰。目前陳女已入監服刑，刑期預計執行至2033年12月7日。

中華民國 骨科

上一則

免費營養午餐政策 綠營南二都不同調 黃偉哲坦言有壓力

下一則

黑白集／搜救飛官靠「集氣」不如加速更新空軍裝備

延伸閱讀

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬
巴洛阿圖入獄男 竟獲准操作百萬股票交易 檢方未提異議

巴洛阿圖入獄男 竟獲准操作百萬股票交易 檢方未提異議
台網紅「晚安小雞」將從柬埔寨出獄 1原因恐遣送大陸

台網紅「晚安小雞」將從柬埔寨出獄 1原因恐遣送大陸
三中案二審 馬英九仍無罪 前立委蔡正元唯一被判刑將入獄

三中案二審 馬英九仍無罪 前立委蔡正元唯一被判刑將入獄

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
台北101跨年煙火迎接2026。(台北101提供)

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

2026-01-01 17:18
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低