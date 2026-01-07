跑到哭才喊停…罰8歲童跑操場100圈 師挨罰辯「開玩笑」

我的頻道

記者袁志豪、萬于甄／台南7日電
陳姓國小體育代課老師因8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求「跑一百圈」遭裁罰6萬元台幣，不服提告主張只是「開玩笑」；示意圖。（本報資料照片）
陳姓國小體育代課老師因8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求「跑一百圈」遭裁罰6萬元台幣，不服提告主張只是「開玩笑」；示意圖。（本報資料照片）

台南陳姓國小體育代課老師前年以上課嬉鬧為由要求8歲周姓男童跑操場100圈，男童哭著跑到8圈半獲同意停下，市府依違反兒少法罰陳6萬元（台幣，下同，約1904美元），他提行政訴訟，主張「開玩笑」非體罰，法院駁回。可上訴。

判決指出，陳姓體育代課老師前年5月3日責令周姓男童跑操場100圈，與周嬉鬧的同學跑5圈，事後醫師診斷出周童過度運動雙下肢肌肉拉傷，家長告知學校，校方通報校安事件、社會局裁罰。

陳姓教師提起行政訴訟，主張跑100圈是玩笑之語而非處罰、更無涉及體罰，當天他也第一時間關心未置之不理；但社會局指出，陳師已讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步，其他同學提醒，陳還回「先不要管他」，危害周童身心健全發展。

高雄高等行政法院勘驗學校監視影像、相關調查報告，認定周童是跑步導致受傷，陳姓教師未顧慮學童對於教師指令不敢不從、也沒考量周童體能是否足以負荷，已逾管教學生合理教育手段。

台中某高中附設國中部陳姓導師2017年間在課堂上稱呼男學生為「許勃雞（影射男性生殖器勃起）」，被社會局裁罰6萬元，學生父母也提告，陳辯稱「開玩笑」，仍被依公然侮辱罪判拘役100日，賠精神慰撫金10萬元（約3174美元）。

教師課堂上「開玩笑」，愈來愈多遭懲處，甚至觸法。律師黃睦涵說，台南代課老師自稱開玩笑口吻處罰學生，顯示無視與學童間「上下不對等」關係，壓抑孩子自由意志，逾越老師職權下達過度指令。

他說，以法律層面，用語是否妥當最簡單辨別方式，就是不能說出嘲諷、影射、開黃腔、負面評價等言語，其他諸如貶低外貌、人格、能力或人身攻擊的形容詞、三字經，甚至語帶恐嚇，都是不可跨越界線。

南市教育局指出，教師如有疑似違法處罰，家長可透過具名方式向學校或教育局陳情反映，由學校召開校事會議決定調查程序，釐清相關爭議。

