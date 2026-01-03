高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由前行政院長陳建仁（左）親自頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。(圖／翻攝自衛福部)

高雄市發生駭人聽聞的性侵醜聞，曾榮獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權登入公務系統，把公務資料庫當作「選妃名冊」，肉搜一名受其監督輔導的未成年少女，將她誘騙外出後性侵得逞，高雄地檢署依加重強制性交等罪將何男起訴，具體求刑10年6個月。更諷刺的是何男在犯案期間，正於國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，其畢業論文更大談社會安全網涉案者的處遇，整本論文宛如他的「犯罪心得報告」。

據起訴書指出，何建忠為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書，負責推動促進心理健康 、社區中自殺、家暴 、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級的主管，他卻利用職務之便，肉搜未成年的被害少女，再加少女的Line，讓少女擔心是手握她不雅照的壞人，而掉入何男設下的圈套，被迫答應赴約。

檢方調查，何男今年6月23日鎖定被害少女後，透過Line傳訊息給少女詢問「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」，成功在6月30日傍晚將少女騙出門，並直接載往汽車旅館性侵，過程中少女不斷哭嚎反抗，仍被何男強行得逞，事後何男還企圖營造「性交易」假象，即便少女拒收，仍把3600元現金(台幣，下同)強行塞入少女的隨身包包中。

法官調查，檢警在還原何男「狩獵模式」時發現，他曾有單日查詢數十筆甚至上百筆個資的紀錄，且針對被害少女的IG、電子信箱進行肉搜。沒想到案發後，同樣在衛生局任職的何男妻子竟也是共犯，竟涉嫌將少女的報案進度私下傳送給何男。

檢方調查，何建忠身為心衛中心高層，理應是社會安全網的守門人，卻將公務資料庫當作個人的「選妃獵豔名冊」，他單日查詢數十筆甚至上百筆個資，專挑脆弱處境的未成年少女下手，將少女誘騙至汽車旅館性侵得逞。何男不只是心理衛生中心最高層級主管，還在今年7月才剛通過國立中正大學犯罪防治研究所的碩士論文口試，經查閱發現論文內容與其犯行形成極為荒謬的對照。檢方痛批他知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾工具，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意。

何建忠論文題目為「刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，在論文中自許能透過司法與精神專業共同建構的安全網絡，兼顧社會安全與個體復元。他在結論章節更直指現行制度缺乏制度整合與外部監督，並建議應設立監督委員會以提升透明度，然而，現實中他正是利用了自己筆下的漏洞，在無人監管的情況下肆意肉搜個案，將原本應保護民眾的「安全網」，織成了捕食弱勢少女的「淫魔網」。

該論文謝誌中，何建忠還深情寫到感謝妻子作為他生活中最堅實的後盾，然而何妻同樣任職於高雄市府，竟在案發後利用任職社會局的權限，協助洩漏少女報案進度給丈夫，讓這段原本溫馨的文字，如今看來卻成了共犯結構的自白。

檢方依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪，以及違反個資法利用個資罪提起公訴，並建請法院從重判處有期徒刑10年6個月。全案移審後，高雄地院裁定以20萬元交保，限制住居及出境出海8個月。