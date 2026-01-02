郵差遭路樹壓死 公路局拒國賠竟辯「雨天送信有過失」

送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。(本報資料照片)

彰化芬園郵局48歲孫姓郵差前年執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木壓死，孫8旬母親悲痛不已提國賠求償321萬元(台幣，下同)，路樹主管機關交通部公路局中區養護工程分局竟辯稱「孫雨天出勤也有過失」，還主張「求償要扣除喪葬補助」；法院均不採信，以其管理有欠缺，判應國賠146萬元，可上訴。

孫姓郵差平時熱心，在地方極有人緣，意外過世令人意外難過，告別式當天郵局、工會人員、地方人士數百人參加，備極哀榮，前往火化場前送行車隊先回到芬園，繞行他生前送信走過的街道，並經過家裡，他80歲老母哭喊著「我的心肝子」，令人鼻酸。

孫母2024年11月日向中區養護工程分局提出書面請求國家賠償，經對方拒絕賠償，孫母再提民事訴訟，主張兒子2024年4月26日騎郵務車經彰化芬園鄉彰南路，因中區養護工程分局管轄的黃花風鈴木倒塌壓倒致死，認為其對樹木維護處理有欠缺。

孫母控訴，自己年邁痛失長子，中區養護工程分局仍推諉卸責，使她精神痛苦不堪言，就喪葬、扶養及精神撫慰金200萬元，一共求償321萬6460元。

中區養護工程分局抗辯稱，現場樹木均定期維護，有盡力管理處置，並無對公共設施管理有欠缺，該樹木因地震 、降雨、風力等多重因素導致倒塌，是不可抗力。

中區養護工程分局還說，就算其有國賠責任，孫領有喪葬補助費應予扣除，並爭執扶養費計算標準、慰撫金金額，更稱「孫於雨天出勤也與有過失。」

台中地院勘驗現場畫面，發現當天最大風速屬蒲福風等級5級（風速8.0至10.7m/s）的清風，陸地情行為「有葉之小樹開始搖擺」，顯不至於造成樹木連根折斷，樹倒原因應是根基已未穩固，並非不可抗力所致， 中區養護工程分局不能主張免責，應負國家賠償責任。

中院也說，國家賠償及喪葬補助的請求權是併存，並非已領喪葬補助者，就不得再求償國賠，兩者間也無重複領取而有相互折抵的問題；此外，孫騎郵務車寄送郵件，是依職責所為，不因是否下雨而有異，其並無過失。