修復式司法「沒標準答案」死者姊寫信給兇手 漸放下傷痛

記者陳宏睿／台中28日電
死者姊姊在顏女入監後每年寫信，化解心中傷痛。(取材自雅妃烘焙坊)
修復式司法掀爭議，法界認為，新北割喉案法官詢問的方式觸動被害者遺族的深沉痛苦，「算是連修復的大門都沒看到」；8年前台中金錢豹酒女撞死烘焙師一案，烘焙師胞姊持續與酒女通信的結果，可算達到修復式司法期待的目標。

2017年11月14日，金錢豹酒女顏子娠吸毒、酒駕賓士車，撞死32歲烘焙師陳育邦，顏女遭判刑9年6月定讞、民事賠償1068萬元(台幣，下同)。死者胞姊陳昱芳在弟弟兩周年祭日，提筆寫信給入監服刑的顏女，目的是「看著兇手，也希望兇手變好、哪怕只有一個也夠」。

陳昱芳以一年一信與顏子娠互通書信，直至今年6月底顏女獲假釋出獄。陳昱芳今年在書信中提到，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改」。顏女當時回信承諾，「絕對不會再走回頭路」。

陳昱芳說，顏子娠7月初有寫信交代近況，包含捐髮給癌症中心等；修復式司法立意良好，不代表一定要面對面才能做，她因不想面對面才用書信，寫信是想知道對方走到什麼程度。

她說，被害者遺族若能以此方式，不再糾結在受害者的情結下，是能夠往前走的，不管加害者是否有實質的行動，這是屬於「我自己的修復式司法」，有助於放下心中的傷痛；若都不聞不問，沒有書信往來，顏女在入監至假釋後都不清楚，可能她與父母的傷害都會停在原地，也非健康的狀態。

她認為，修復式司法「沒有標準答案」，她與顏女用書信往來化解，因為她不想面對面，或許每個案件中，加害人與被害人間可找出合適的方式，沒有所謂的標準程序或答案。

台東地院前院長、現任律師唐光義說，金錢豹酒女撞死烘焙師，被害人胞姊持續與酒女互通書信的過程，即符合「修復式司法」想達到的目標，但不能要求每個被害人家屬都能如此，面對生命不可抹滅的傷痛時，能夠直接與加害人面對面，直視自己因被害產生的恐懼與負面情緒，修復式司法「立意良善，但路途遙遠」。

唐光義說，國外進行修復式司法，有專業的修復師等配套，台灣法官通常沒有這方面的專業完整的訓練，在法庭上和被害人家屬溝通需特別謹慎，一不小心就會對被害人或家屬造成二次傷害，法官應增加專業知識，社會大眾應該多了解修復式司法的精神，以促進雙方及社會良性對話。

金錢豹女服務生顏子娠2017年酒、毒駕撞死烘焙師，今年獲假釋。(本報資料照片)
