霸凌台醫愛女？當事男學生家長批校方曲解：是意外

網紅「柚子醫師」的女兒日前在學校受傷住院，「柚子醫師」在臉書粉專寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」。示意圖，非新聞當事者。(圖／AI生成)

台灣一名網紅醫師「柚子醫師」的女兒日前在學校受傷住院，「柚子醫師」在臉書寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」，之後透過聲明稿證實愛女「遭到不當傷害」住院，已經報警，細節不便對外說明。昨(24)晚疑似案情相關的男學生的家長在Thrads發聲明，澄清是學生嬉戲過程發生意外，並非校園霸凌，並批校方暗示他兒子應轉學否則無法畢業。

柚子醫師日前發出聲明稿，針對他的愛女上月26日在校園遭到不當傷害，感謝外界關心。事發翌日他與妻女已到派出所完成報案，後續女兒住院。因為已經進入司法程序，無法對外公開說明，靜待司法調查。

疑似當事男學生的家長昨晚在Threads發聲明稿，澄清兒子並未霸凌柚子醫師的女兒，而是他的兒子下課時間和另一名男同學嬉戲，不慎波及對方致傷。之所以沒有第一時間說明，因3名當事人未成年，顧慮及其班級同學的隱私權和受教權。未料網路輿論定調校園霸凌，衍生肉搜、公審、甚至出現「死刑」、「跺腳（應是指剁腳）」等極端言論，更有媒體進入校園周邊報導，已對學生、班級及師生造成實質心理壓力與學習干擾。

該名家長強調不會護短、不逃避責任，全力配合司法調查。他表示，原屬偶發單一意外事件，但校方即以「霸凌」之名義對他的兒子以高度不成比例方式處置，「刻意忽略」客觀事實，將「意外事故」曲解為「霸凌」，更直接暗示應轉學否則無法畢業；並要求採取隔離上課。

對於外界質疑有醫師洩漏個資，他澄清是不實指控，強調並不認識外傳所指醫師。他表示，不會護短、逃避責任，會引導小孩日後言行，並全力配合學校及司法調查。他希望學校務必要公正、客觀調查相關事實，妥善審視所有客觀事實，以避免因為網路風向、媒體聲量而作出不公允的懲處。更希望網路輿論及媒體報導以客觀理性評斷，切勿恣意以偏頗激進不實言行，而毀了未成年的孩子及整個班級。

●柚子醫師陳木榮聲明稿

針對柚子小妹於114年11月26日上午在校園遭到不當傷害，感謝各位粉絲朋友以及媒體朋友的關心。

此事發生的隔天早上，114年11月27日上午8:00，我們夫妻已經帶柚子小妹到大安分局新生南路派出所報案，後續經歷柚子小妹住院過程，此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。

真心感謝大家的關心，謝謝。

●A男家長聲明稿

關於本人之子女（下稱A男）於校內下課休息時間，因與同學嬉戲過程中發生意外，不慎波及並造成柚子醫師之愛女（下稱C女）受傷一事，本人與家人深感遺憾，並誠摯祝福C女早日康復。對於此一事件，本人絕不護短、亦不逃避責任，並已第一時間配合校方了解情形，持續關心C女身體狀況，並全力配合後續相關調查。

依本人目前所知，本事件係屬單一、突發之意外事故，並非任何形式之霸凌、暴力或惡意行為。事發當時，A男於下課時間與同學B男聊天嬉戲，過程中因B男拉扯致身體失衡，意外踢及坐於前方之C女，C女隨即前往保健室就醫。相關情節均有在場同學與當事人陳述可供查證，實際事實仍有待校方及相關單位進行完整、客觀之調查釐清。

本人原未於第一時間對外說明，係基於保護三位未成年學生及班級同學之隱私權與受教權益之考量。然而，令人遺憾的是，在事實尚未釐清前，網路輿論即出現將本案定性為「霸凌」之說法，並衍生肉搜、公審、甚至出現「死刑」、「跺腳」等極端言論，更有媒體進入校園周邊報導，已對學生、班級及師生造成實質心理壓力與學習干擾。

故不得不出面說明事件原委。

承上，本件原屬偶發單一意外事件，然令人遺憾的是，在事實尚未釐清前，校方即以「霸凌」之名義對A男採取高度不成比例之處置，不僅刻意忽略A男遭用力拉扯導致踢傷C女及周圍同學所見所聞之客觀事實，將「意外事故」曲解為「霸凌」外，更於未盡實質調查前，直接暗示A男應轉學否則無法畢業；並要求採取隔離上課之安排，恐對其受教權、心理狀態及學習歷程進成影響。此等作為，與教育應有之中立、審慎原則明顯背離，因此，誠懇期盼校方在後續處理上，能兼顧事件調查之中立客觀公平性與學生基本權益，避免未經確認即產生標籤化效果。

另有關人士指摘長庚醫院兒科急診醫師洩漏個資爭議乙事，更屬無端，蓋因本人與該名醫師完全不認識，實不知所謂洩漏個資起源從何而來，懇請外界勿再任意揣測或散播不實指控。

最後，本人身為A男之家長，對於本件偶發單一意外事件，絕不會護短、逃避責任，更會用心正確引導A男日後言行，並全力配合學校及司法調查，但仍希望學校務必要公正、客觀調查相關事實，妥善審視所有客觀事實，以避免因為網路風向、媒體聲量而作出不公允之懲處；更希望網路輿論及媒體報導得以客觀理性評斷本事件，切勿恣意以偏頗激進不實之言行，而毀了未成年的孩子及整個班級，並讓整件意外風波早日落幕回歸正常生活與受教環境，使未成年孩子能好好成長及享受單純美好的青春年華。

A男家長 敬上