我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

新聞評論／台北煙霧與刀光噩夢中 人民安危依靠誰？

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾20日自發帶著白色花束，到發生隨機傷人事件的地點哀悼受害者。(記者許正宏／攝影)
民眾20日自發帶著白色花束，到發生隨機傷人事件的地點哀悼受害者。(記者許正宏／攝影)

周五夜晚，本該是城市最鬆弛的時刻。台北街頭燈火明亮，上班族歷經一整周的疲憊，準備回家吃晚餐或三五好友相聚閒逛，這座城市看起來一如往常。然而，刀光劃破本來的寧靜，煙霧與尖叫取代笑聲，在台北街頭重演的犯罪事件，再次喚起人們對11年前鄭捷在捷運上「無差別殺人」的噩夢記憶。

11年前，捷運車廂裡的血色記憶仍未褪去，「孤狼式」的犯罪者再度選擇用無差別殺人手法，令無辜者倒下，留下台灣社會集體的顫抖。在混亂中，閃爍人性微光。有人拉著陌生人逃離危險，有人用身體擋在他人之前，有人第一時間替傷者止血。這些都是出於恐懼之中本能的善意，展現人民在危難中相互支撐的溫暖，令人動容，卻也令人不安，手無寸鐵的小老百姓難道只能靠彼此的血肉之軀，度過這些恐懼及不安的時刻？

在驚嚇與哀傷過後，有許多問題令人省思並急待檢視。第一個問題，是現場。如何在這類犯罪發生的瞬間，儘量減少死傷？這其中包括公共空間的動線設計、照明、緊急避難與即時通報機制，還可以怎麼樣做得更好？

第二個問題，是預防。這類無差別攻擊往往被歸類為不可預測，彷彿一切只能聽天由命。對於高度反社會、長期失序的人，台灣的社會安全網是否早已殘破不堪？精神醫療、社福通報、社區警政之間，能否串連起來發揮預防犯罪的作用？

第三個問題是警政體系。警方是否有足夠人力、裝備與訓練，去面對這種瞬間爆發、極端暴力的犯罪？還是只能在資源吃緊、勤務過載的現實下疲於奔命？第一線警察本該是社會秩序最後一道防線，若沒相應後盾，如何保護人民。

再來，是司法。之前鄭捷還能伏法，但試想若非此次犯案者因潛逃時墜樓身亡，一旦進入司法程序，現行審判環境真能回應人民對正義與安全的期待嗎？極刑是否仍有存在的空間？抑或，只能在冗長訴訟與抽象人權辯證中，任由人民活在恐懼裡？

不可忽視的，還有全民警覺性的流失。台灣治安長期被視為「相對安全」，某種程度上甚至造成人民普遍的鬆懈。多數人在公共場合時總是低頭滑手機、夜歸不設防、對異常情境缺乏敏感度。但安全需要人 民保有自覺意識，這需要加強教育。

賴政府口中的「社會韌性」，經常指向遙遠的假想敵，彷彿威脅永遠來自海峽彼岸，所謂韌性，不過是政治操弄的口號。其實真正的裂縫往往藏在城市陰暗的角落，在我們身邊，在被忽略、放棄、甚至制度未及的人群中。執政者不能只談外部風險，卻未直視內部失序，這才是危及人民安居樂業最大的破口。

上一則

不副署+憲法法庭爭議 綠憂大罷免2.0版

下一則

台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

延伸閱讀

北市隨機殺人事件發酵 有人憂心跨年…搭捷運不敢滑手機

北市隨機殺人事件發酵 有人憂心跨年…搭捷運不敢滑手機
11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖曝「地獄月台」陰影

11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖曝「地獄月台」陰影
張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯
北車、中山站隨機殺人引發外媒關注 衛報追查作案煙霧彈來源

北車、中山站隨機殺人引發外媒關注 衛報追查作案煙霧彈來源

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡