北車隨機傷人案…他擋嫌犯遭砍死 妻子：先生很有正義感

台北市長蔣萬安在19日晚間9時30分左右二度說明。(記者邱書昱／攝影)

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪跳樓身亡。北市長蔣萬安 今晚9時20分二度對外說明，並慰問死者家屬，並感謝有民眾願意挺身而出、施以救助。

一名57歲余姓男子在台北車站，疑似為阻擋嫌犯，遭砍傷，送台大 醫院後搶救不治。蔣萬安說，在台大醫院和死者太太慰問的過程，我們都非常的心痛。妻子也提到，丈夫平時就是一位仗義執言、非常有正義感的人。後續除了捷運公司相關單位給予全面慰問協助，在此時此刻，還是要對於願意挺身而出、富有正義感、仗義執言的民眾，給予最高的肯定。

蔣萬安也說，他到馬偕醫院的時候，護理長轉述傷者陳述在中山站外有兩位傷者倒地，有一名女性醫師施以即刻的救助，所以讓其中一位傷者在後續搶救的過程當中，能夠爭取更多的黃金時間。感謝有民眾願意挺身而出、施以救助。

蔣萬安表示，緊急召開跨局處的會議，即刻成立「1219台北市緊急維安應變專小組」，由他親自主持，跨局處來隨時來彙整各方最新的狀況以及資訊。第二關於醫療救援的部分，即刻給予全面的救助，包括目前所了解最新狀況，總共3名OHCA患者，以及9名傷者。

他說，3名OHCA的民眾，他已親自到台大、馬偕、新光醫院去了解狀況以及慰問家屬。另外，啟動「一案一社工」給予全面的後續支援協助，同時醫療綠色通道，還有後續家屬包括在心理、法律各個層面的相關協助。

他也到台大醫院一位男性傷者在台北車站M7，當時第一時間看到嫌犯，即刻地伸出援手要去制止這樣的行為，而不幸地受到攻擊，也不幸地離開。

蔣萬安說，已即刻要求警察局各單位，啟動全市加強維安戒備及巡檢機制，所以即刻起包括台北市各車站、捷運站、商圈，以及人潮聚集的地方，還有各類大型活動，加派見警率、加派警力，以及全面提升各項的巡邏。捷運站也會每日動員70名的警力，也會向中央警政署請派85名的維安警力。

針對明後天舉辦的台北馬拉松，蔣萬安說，關於接下來各項大型活動，會全面提升各項警力還有見警率，以及相關戒備，警察局都會做縝密、周延的規畫，大型活動都會以高標準來進行相關維安。