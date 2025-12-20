台北車站等鬧區爆「隨機殺人」4死9傷 27歲兇嫌墜樓亡

我的頻道

記者邱書昱、翁至成／台北報導
台北車站、捷運中山站旁發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成4死9傷的悲劇。(記者曾原信／攝影)
台北車站、捷運中山站旁發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成4死9傷的悲劇。(記者曾原信／攝影)

向來治安狀況良好的台灣，19日驚傳在台北車站內、中山捷運站外發生隨機殺人事件，連同兇嫌共四死九傷，其中一人重傷。通緝犯張文涉嫌在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製造恐慌，再持長刀攻擊民眾，隨後在警方追捕下從頂樓墜樓身亡。

賴清德總統、行政院長卓榮泰下令全國車站、捷運、航空站擴大戒備、依法嚴查，迅速釐清案情，絕不寬貸；台北市長蔣萬安在案發後，下令成立緊急維安應變小組，各項大型活動全面提升戒備。

兩個行凶點離中正一、中山警分局僅數百公尺。警方查出死亡兇嫌是本國籍27歲男子張文，白天已兩度縱火吸引大批警力注意；晚間轉往台北車站犯案，動機仍待釐清。有人質疑兩地兇嫌穿著、體型不同，疑為兩人，稍晚卓榮泰證實兩地兇嫌是同一人，檢警也在他北市住處查扣製作煙霧彈的工具。

根據監視器畫面，傍晚5時23分一名嫌犯著黑上衣、黑短褲、戴防毒面具拖著行李箱，先在北車M7出口以手持噴槍先後點燃汽油彈、煙霧彈，在走道和廣場連續投擲六、七個，再移往M8出口，沿途往板南線列車軌道扔，現場煙霧瀰漫。聞到的民眾說煙霧彈味道刺鼻，擔心有毒。

北捷一度以為是火災，廣播請民眾疏散；北捷掌握情況後通報警方和消防支援，行控中心通知相關列車過站不停，捷運站不斷廣播「看到可疑人士，請注意安全」。

期間，有人發現兇嫌行為後，快步逃離現場，一名57歲余姓男子試圖阻止卻被刺傷，送醫後不治；現場另有一人滅火時嗆傷。民眾透過各種社群互相提醒不要到現場，兇嫌不斷尋找下手對象，但北車地下街咖啡店內依然有人淡定飲食，不少人感嘆「台灣人警覺心低到離譜」。

接近6時許，又有一名著黑帽、黑色短褲、護脛的持刀男子出現在中山捷運站外，他從放在地上的背包拿出數個煙霧彈往馬路丟，隨即亮出長約30公分的刀械，繞過車輛快步追逐騎樓下滿滿的行人，一路追進誠品南西店，在店內再度投擲煙霧彈、揮舞刀械追逐砍殺，民眾驚叫往外奔逃，宛如大逃亡現場。有兩個孩子差點被砍，所幸身手敏捷躲了過去。

目擊者事後表示，聽到持刀傳聞大家非常恐慌，但不知該往哪跑，MORE義式餐廳店員把好幾組散客收留到店內，自己拿著掃把跟鐵桌站門口警戒，不到十分鐘，警方持槍趕到指揮疏散、清空搜查。

確認兇嫌行蹤後，警方一路追捕至頂樓，兇嫌眼見無路可逃墜落，被送至國泰醫院急救不治。

北市消防局指出，北車現場有2人送醫，余男不治；另一男子約54歲，滅火時嗆傷，意識清楚。27歲蕭姓男子及37歲王男也傷重不治。

蔣萬安立即下令緝兇；隨後和警察局長李西河在台北車站會合，得知兇嫌又在中山站砍人後，即轉往台大醫院慰問余姓死者家屬。余姓男子妻子哽咽說，丈夫平時就仗義執言，非常有正義感。

通緝犯張文在台北車站Ｍ7與M8出口連續扔煙霧彈。(截取民眾提供影片)
通緝犯張文在台北車站Ｍ7與M8出口連續扔煙霧彈。(截取民眾提供影片)

